Vivienda fue consumida por el fuego en San Juan Nepomuceno

Según los datos de la comisaría tercera de esta localidad, la vivienda siniestrada se encuentra en el barrio Fátima de esta localidad caazapeña y es propiedad de Silvio Araujo Báez (79), quien vivía solo en la casa incendiada.

El propietario presume que el incendio fue a raíz de un cortocircuito, teniendo en cuenta que no tenía prendido fuego de ninguna clase. Araujo Báez relató además a los efectivos policiales que era una casa de madera, con techo de zinc.

Todos los enseres se quemaron como ser camas, sillas, cubiertos, ropas varias, documentos, tarjetas de débito entre otros documentos del propietario.

Algunos vecinos alertaron a bomberos nepomucenos, quienes acudieron para tratar de sofocar las llamas, pero ya no pudieron hacer nada para salvar la vivienda y los enseres del propietario.

Silvio Araujo Báez comentó además que fue a buscar comida en el centro de la ciudad a raíz de que la persona que se encarga de su alimento no estaba y cuando volvió se encontró con la sorpresa de que su casa se estaba incendiando. Aseguró que no había otra forma de combustión que no sea el del cortocircuito.