Hacienda colocará bonos

La subasta de bonos se realizará a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), entre las 9:00 y 09:30 horas, será la cuarta en lo que va del año, de acuerdo con el informe de Hacienda.

Se hará la reapertura de cuatro series de títulos con vencimiento en los años: 2025, 2031, 2036 y 2040, por G. 25.000 millones, G. 28.000 millones, G. 30.400 millones y G. 40.400 millones, con una tasa de interés de 7,75%, 7,80%, 8,00% y 9,90%, respectivamente.

La posibilidad de que sea la última colocación de bonos se debe a que Hacienda está buscando tasas de interés más barata para las nuevas deudas a ser contraídas, teniendo en cuenta que en la emisión a nivel local está aumentando el costo.

Las autoridades adelantaron que la alternativa barajada es obtener un préstamo de un organismo financiero multilaterales por el monto que quedará disponible luego de esta colocación prevista para mañana o, en todo caso, volver al mercado internacional, en donde también está subiendo la tasa.

Autorizado por ley de presupuesto

La ley de presupuesto este año autoriza a emitir bonos por un monto de hasta G. 2,4 billones (US$ 350 millones), de este monto en enero se colocaron bonos soberanos en el mercado internacional por G. 1,3 billones (US$ 199,3 millones) y en el mercado local, hasta abril por G. 57.258 millones (US$ 8,1 millones).

Según los datos oficiales hoy dispone de un saldo de bonos por G. 995.865 millones (US$ 142,4 millones) que podrían canjearse por un préstamo o realizar una reapertura en el mercado internacional.

El préstamos, sin embargo, requerirá de una nueva autorización a través de una ley del Congreso, en tanto que realizar una nueva operación de bonos soberanos ya está contemplada en la ley de presupuesto.