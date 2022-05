Varios senadores repudian asesinato de Pecci

El senador Fernando Lugo (Frente Guasu) manifestó su más firme repudio al atroz asesinato del fiscal Marcelo Pecci y agregó: “Más que nunca este hecho pone en evidencia cómo el narcotráfico cobra cada vez más poder en nuestro país y trasciende ya fronteras ¡Basta de impunidad, debemos tomar acciones firmes y urgentes”, reclamó.

Lea más: quien fue marcelo pecci, el fiscal asesinado hoy en colombia

Fidel Zavala (Patria Querida)

“El asesinato del fiscal Marcelo Pecci es secuela del sometimiento político al narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, señaló el senador Fidel Zavala (Patria Querida). Calificó además el hecho como “un golpe duro a nuestro país de parte del crimen organizado. Advirtió que “si no nos plantamos todos, esto no tendrá vuelta atrás”.

Lilian Samaniego (ANR-oficialista)

“Este asesinato no puede quedar impune, la República de Colombia tiene la obligación de llegar hasta quien lo hizo, la violencia no puede ganar a alguien que cumplió su compromiso”, indicó la senadora Lilian Samaniego (ANR-oficial). Manifestó sus condolencias a la familia del fiscal, en particular a su viuda.

Sixto Pereira (FG)

El senador Sixto Pereira (FG), en su cuenta de Twitter dijo: “Por este medio quiero expresar mi rotunda condena al brutal asesinato del fiscal antidrogas Marcelo Pecci, que hoy consterna a todo el Paraguay”.

Recalcó que “hace tiempo se viene denunciando cómo el narcotráfico gana cada vez más fuerza en el país! Necesitamos ponerle freno!”

Georgia Arrúa (Patria Querida)

La senadora Georgia Arrúa (PQ) se preguntó en su cuenta de Twitter si la consecuencia del asesinato del fiscal Pecci era un “sálvese quien pueda”. Recordó que él trabajó en el operativo “A Ultranza” y muchos más. Se preguntó cómo se podía hacer ahora para pedirle a la gente buena que se involucre.

“Definitivamente, hoy meterse es más necesario que nunca y solo para valientes”, reflexionó.

Expresó sus condolencias a su viuda Claudia Aguilera y su deseo que el hecho se aclare cuanto antes y se haga justicia.