Ediles nepomucenos rechazan pedido de préstamo solicitado por intendente en pleno año electoral

La comuna nepomucena administrada por el colorado Derlis Molinas (HC) solicitó semanas atrás a la Junta Municipal la autorización para poder solicitar un crédito hasta G. 2.200 millones para la compra de equipos viales como retroexcavadora, con su transportador, dos camiones volquetes para la reparación de los caminos vecinales y calles de la ciudad.

La administración comunal, además, tiene la intención de comprar dos tractores agrícolas con implementos para ser utilizados para la preparación de suelo para la siembra agrícola, según los datos.

La Junta Municipal en la última sesión realizada el viernes pasado rechazó el pedido del intendente sin embargo, dejó abierta la posibilidad de comprar las máquinas pesadas, los volquetes y tractores agrícolas con el dinero proveniente de los royalties.

El presidente de la Junta Municipal, Aníbal Silvero Rivas, (ANR-Añetete) aclaró que los concejales que se oponen a la contratación del préstamo de un banco aprueban la compra de los equipos viales y agrícolas con los recursos provenientes del Estado paraguayo. El edil explicó que el interés que generará el crédito que ronda los G. 600.000.000 y que es muy superior a los intereses por la compra de las maquinarias a plazos de las concesionarias.

“No estamos en contra de los campesinos o que buscamos el fracaso de la administración colorada, sino que estamos cuidando los intereses del pueblo. La administración comunal cuenta con G.1.100 millones, producto de una reprogramación que se hizo en enero, que puede ser utilizado para la compra de equipos viales o agrícolas y dispone de G. 2.900 millones en forma anual, que puede ser comprometido para pagar por los equipos viales”, dijo Silvero Rivas.

El intendente Derlis Molinas dijo que se está analizando la situación, que si no se compra el paquete completo no va a servir mucho. “Si se compra una retro sin volquete no sirve y por eso estamos analizando qué vamos a hacer”, dijo Molinas.