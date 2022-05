Hacienda adjudicó bonos por G. 2.000 millones

Hacienda puso ayer en el mercado local a consideración de los inversionistas bonos por valor de G. 123.800 millones (US$ 18 millones), recibió ofertas por G. 100.922 millones (US$ 14,69 millones) y el “Comité de Colocación de Bonos” de la cartera consideró oportuno adjudicar solo por valor de G. 2.080 millones (US$ 302.754).

Lea más: Hacienda colocará bonos

En la operación se hizo la reapertura de cuatro series, con vencimiento en los años 2025, 2031, 2036 y 2040, con tasas nominales de 7,75%, 7,80%, 8,00% y 9,90%, respectivamente.

El informe que dio a conocer Hacienda sobre los resultados de la subasta no explica los motivos de la decisión adoptada por el referido comité, pero obedecería a que los inversionistas están interesados en una mayor tasa de interés de lo que se ofrece.

Los fondos captados serán destinados al financiamiento de gastos de capital y el principal del servicio de la deuda pública, previsto en la ley de Presupuesto General de la Nación )PGN) del corriente año, señala el informe y adelanta que la próxima subasta se realizará el 28 de junio.

Lea más: Hacienda busca una tasa de interés más barata para financiar el presupuesto

El viceministro de Economía de Hacienda, Iván Haas, la semana pasada informo que están buscando tasas de interés más barata para las nuevas deudas que contraerán, teniendo en cuenta que en la emisión en el ámbito local está aumentando el costo, así como también en el internacional.

La alternativa que barajan es obtener un préstamo de un organismo financiero multilateral por el monto disponible luego de esta última subasta efectuada en la BVA, que ronda los US$ 142 millones.