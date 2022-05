Dos de las tres imputadas por abuso en colegio apelan prisión

La apelación de la prisión de la directora Carolina Urbieta, procesada por violación del deber de cuidado, frustración de la persecución y ejecución penal y violación de la Ley 6202/2018 relacionado a la prevención de casos de abuso sexual, fue presentada por los abogados Luis Bertón Planás y Raquel Fernández.

Los defensores sostienen que la decisión es “arbitraria, infundada y contraria al derecho” pues la jueza afirma en su resolución que existe peligro de obstrucción a la investigación, pero no explica de qué manera su defendida podría obstruir dicha investigación.

“La fundamentación del juzgado de garantías dentro de este asunto ha sido contradictoria, subjetiva, omisiva, parcial con la opinión y la presión pública, inconsistente en la valoración de la prueba, violatoria del principio de inocencia, violatorio del principio de favor libertatis, inconsistente con el debido proceso y contrario al principio de legalidad constitucional”, sostienen los defensores de la directora.

Tribunal de Central estudiará recursos de las docentes

A su vez, los abogados Williams Dante Justiniano e Isamar Fariña apelaron la prisión de la docente Olga Feltes quien, al igual que la coordinadora María Gabriela Santiviago, está procesada por violación del deber de cuidado.

Los defensores también alegaron falta de fundamentación y que la jueza ignoró la baja expectativa de pena, el arraigo y la colaboración que su defendida prestó a los investigadores, para descartar la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

“La A-Quo, en la fundamentación del AI apelado, no se ha expedido en relación a los extremos planteados por esta defensa técnica, no ha expresado si los motivos alegados son suficientes o insuficientes, correctos o incorrectos, viable o inviable y en segundo lugar, siendo lo más grave, no ha realizado fundamentación alguna como motivo del rechazo de la pretensión, por más que aparentemente haya dedicado párrafos supuestamente analítico en el texto del mismo”, afirman los abogados de la docente Feltes.