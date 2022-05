Destinaron US$ 51 millones a jubilaciones

El dato forma parte del informe “Paraguay ante la Pandemia”, cuarto volumen, que la cartera económica dio a conocer la semana pasada a la opinión pública.

El informe detalla las medidas que fueron adoptadas a nivel global y en nuestro país en pandemia por covid-19, su impacto dentro del sistema sanitario y económico, así como los resultados obtenidos.

El paquete de préstamos de emergencia ascendió a US$ 1.990 millones, de este monto US$ 1.600 millones corresponden a los créditos aprobados por la referida ley y US$ 390 millones provienen de deudas aprobadas con anterioridad y dirigidas para contener con mayor fuerza los efectos de la pandemia.

Hacienda explica en su informe que de la distribución de los US$ 1.600 millones, el 34 % de este total fue direccionado para cubrir los compromisos del Estado que inicialmente estaban planificados financiarse con recursos provenientes de los impuestos.

Añade que, atendiendo que las estimaciones de ingresos tributarios fueron afectados a la baja por las restricciones aplicadas en pandemia, se cambió la fuente inicial de financiamiento a fin de cumplir con el pago de importantes programas sociales como: Tekoporâ y Adultos Mayores, además de jubilaciones y pago de salarios a los docentes, fuerzas públicas (policías y militares) y personal de salud.

Proyecto que actualiza haberes

Hacienda viene alertando sobre un nuevo proyecto de ley que será estudiado en la Cámara de Senadores en dos semanas, que equipara los haberes jubilatorios con el sueldo de los funcionarios activos.

Argumenta que se prevé para este año un déficit de la Caja Fiscal de US$ 224 millones, pero su situación financiera se agravará si el Congreso aprueba el referido proyecto de ley porque para cumplir se necesitará de un adicional de US$ 277 millones al año.

Con este panorama las autoridades de la cartera insisten en que las reservas que dispone la Caja Fiscal se agotará en los próximos dos años, por lo que la solución al problema es aprobar una reforma del sistema.