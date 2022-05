Diferencia del precio del diésel es de G. 1.500/l y hablan de suba inmediata

Importadoras de combustibles confirmaron ayer que se viene otra inminente suba del precio de los carburantes, que se daría desde el fin de semana, ya que la cotización internacional de los derivados del petróleo siguen aumentando. Con esto se registrará la octava suba de precios en un poco más de un año, y la cuarta en lo que va de este 2022 (ver infografía).

Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), informó ayer que la suba debería ser inmediata y que la diferencia con el precio internacional es de G. 1.500 en este momento.

“La verdad es que la situación ya es insostenible. El stock se está acabando y si no hay aumento habrá peligro de desabastecimiento. Pero cada empresa está evaluando su situación particular. La suba debería ser inmediata, pues la diferencia con el precio internacional es de G. 1.500″, expresó.

En el caso de las naftas, el empresario señaló que cada tipo de gasolina tiene su diferencia por ser mezclas de varios productos y que cada empresa debe analizar sus costos.

Evalúan los números y podría haber desabastecimiento

Jorge Cáceres, de Copetrol y Petrobras, una de las mayores distribuidoras del mercado local, señaló ayer a ABC que este viernes cerrarán los números para informar cuánto volverán a subir los precios, tanto de las naftas como del diésel. “Estamos en pleno análisis de la situación. Ocurre que los precios están altos y no están aflojando. Como siempre estamos a la expectativa de que haya una caída de los precios para cerrar nuevas partidas, pero eso no está ocurriendo y ello complica mucho la situación”, expresó.

Al mismo tiempo indicó que si los precios del mercado local no aumentan, hay riesgo de desabastecimiento. “Si los precios (internacionales) no disminuyen, entonces el importador está en la duda de cerrar o no la compra, y eso trae aparejado el otro tema, porque precio y abastecimiento van de la mano. Si no se cierran nuevas partidas, entonces no llega la cantidad que demanda uno. Si los precios internos no acompañan los valores internacionales se crea una dificultad, entonces eventualmente se puede tener un problema de abastecimiento y eso es lo que estamos analizando”, enfatizó.

El empresario resaltó que en realidad las cotizaciones están altas desde hace 20 días y que como “no están aflojando” no permite cerrar nuevas partidas y eso genera mucha incertidumbre. Cáceres no quiso aventurarse a dar una cifra de cuánto será el incremento. “Ojalá que los precios aflojen en el cierre de la semana”, añadió.

Última suba fue a finales de marzo

El 28 de marzo pasado fue la última vez que los emblemas privados reajustaron los precios de sus carburantes. En dicha ocasión el incremento fue de G. 1.000 por litro en las naftas y G. 1.500 en el diésel. Pero tras este aumento, el 18 de abril último tuvieron que bajar sus valores entre G. 300 y G. 500 por litro, para que puedan igualar las cotizaciones de Petropar, luego de anularse el cuestionado subsidio a la petrolera pública.