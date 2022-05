Encerraron a una niña en su sala de clases en Paso Yobái

Un padre de familia a través de un material audiovisual captó el momento en que encontró a su hija menor de 4 años de edad encerrada dentro de su salón de clases, llorando y pidiendo auxilio para que la dejaran salir.

El hombre pudo conversar con su hija apenas por una de las ventanas rotas que tenía la clase. Según denunciaron, la propia docente, identificada como María Laura González, sería quien encerró a la niña como “castigo”. El hecho habría ocurrido el lunes mientras ensayaban para el desfile y números artísticos que se presentó ayer en la ciudad, en homenaje a las fiestas patrias y el Día de la Madre.

Según denunció una de las tías de la menor, no es la primera vez que la niña de 4 años recibe maltratos por parte de la docente. “Prácticamente recibe bullying de parte de su profesora, eso no vale, mi sobrina ya no quiere irse a la escuela, en todo momento ella dice que su profesora le encerró. Cuántos niños estarán recibiendo el mismo trato, pero nadie quiere hablar por temor a represalias”, reclamó la mujer.

Por último, pidió que se investigue a la docente por los supuestos malos tratos a la niña y que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) haga una intervención a la institución para que se pueda esclarecer el hecho. “Una pequeña cosa puede convertirse en algo mayor, que sería más adelante, esperamos cualquier cosa con los niños, con todo lo que está pasando hoy en día con los maltratos y los abusos en las escuelas, ya no sabemos qué hacer”, lamentó.

“Incidente involuntario”

La directora de la institución, Lic. Magda Vera, contó que el incidente ocurrió mientras los niños estaban practicando para el desfile patrio y los números artísticos que se presentaron ayer.

“La profesora estaba ensayando con los niños para los actos, en ese ínterin unos cuatro o cinco alumnitos querían tomar agua, y ellos tenían sus hoppies en sus aulas y como los niños estaban ensayando, la profesora le pidió a una madre de familia que les acompañara, fueron hasta la clase a tomar agua y los demás niños se adelantaron para salir y la señora pensó que ya salieron todos, no vio que una niña quedó adentro y volvió a cerrar la puerta con llave”, explicó Vera.

Continuó relatando: “justo en ese momento llega el padre y como el aula de los niños queda hacia el portón de salida la encuentra en la sala encerrada, fue un incidente involuntario, fueron menos de 3 minutos. Pero al darse cuenta de inmediato fueron a sacarla, no fue intencional, de ninguna manera, es la primera vez en mis 28 años de servicio que ocurre algo así”, argumentó la directora.

La escuela Santa Teresita cuenta con 137 alumnos del jardín hasta el sexto grado en los turnos mañana y tarde.

Investigarán el hecho

Desde la Coordinación Departamental de Educación de Guairá, anunciaron que ya están tomando intervención en la grave denuncia realizada por los padres de la niña.

“La supervisora Cecilia Melgarejo fue hasta la institución para levantar los datos de lo ocurrido, pero en principio lo que se maneja es que fue un accidente, una madre habría cerrado la puerta sin querer y no se percató que había una niña allí, pero igualmente se va a investigar”, indicó la coordinadora de supervisiones, Lic. Milena Alonzo.