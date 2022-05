Llano no consigue votos para tratar declaración de estado de excepción en Amambay

Al inicio de la sesión en la Cámara de Senadores, Blas Llano planteó tratar sobre tablas la declaración de estado de excepción en Amambay, por 60 días, para tratar de disminuir la criminalidad y los casos de sicariato, considerando el último atentado contra José Carlos Acevedo Quevedo. Se necesitaban en total 27 votos, pero solo 24 parlamentarios aprobaron la propuesta, por lo que el asunto no será tratado en la sesión de este jueves.

“Les puedo apostar de que por lo menos en esos 60 días la criminalidad va a disminuir, comparado con todos estos meses y años, por lo menos porque los sicarios y elementos del crimen organizado van a tener un poco más de miedo y respeto a los organismos de seguridad el Estado”, argumentó Llano antes de la votación.

Llano aseguró además que sin esta aprobación los casos de violencia van a aumentar. “De lo contrario vamos a seguir y espero equivocarme grande pero lamentablemente creo que esto no solamente no va a parar sino que va a seguir en aumento y va seguir creciendo”, lamentó y por ello pidió el acompañamiento al pedido para que se trate sobre tablas como el primer punto del orden del día. Sin embargo no obtuvo los votos.

Luego de la votación nominal, se retiró ofuscado de la sala de sesiones. “Casi todos los días, todas las semanas tenemos reportes de hechos que ocurren en ese departamento. Y yo pregunto: ¿qué carajo hace el Congreso, qué carajo hace el Poder Ejecutivo, qué hace el Estado paraguayo?”, cuestionó.

Además, añadió que no entiende por qué los colegas no aprueban la declaración. “¿En qué podemos perjudicar la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia si aprobamos el estado de excepción?”, preguntó ante la prensa.

