Senado: Lali González pide mayor inversión en teatros y espacios culturales durante homenaje

El proyectista, Tony Apuril (Hagamos), hizo una lectura de la biografía de la actriz y abogada Lali González.

“Queremos que los jóvenes artistas vean en ella un norte”, manifestó tras destacar su participación en numerosas películas paraguayas, series argentinas y producciones de Netflix en donde se expresa tanto en guaraní como en español con el acento nacional.

Sergio Godoy (ANR, cartista) valoró la simpatía y el yopará (mezcla del español y guaraní) de la actriz Lali González en las series argentinas que dramatizan la vida en las villas así como su interpretación de una persona que tras cometer muchos errores en su vida, se repone gracias a su amor de madre. El legislador reconoció así su faceta de “novelero” nocturno y familiar.

La senadora Esperanza Martínez (FG) valoró la postura de la actriz de defender la cultura paraguaya. Subrayó que es importante que cuando una persona tiene éxito no debe perder sus raíces siendo la más importante nuestra lengua. “Todos los paraguayos y paraguayas sentimos orgullo”, señaló.

También destacaron su trabajo y personalidad los senadores Silvio Ovelar (ANR, cartista) y Hermelinda Alvarenga (PLRA).

Al hacer uso de la palabra, la actriz agradeció el homenaje y al apoyo de su familia. Dijo estar muy feliz de poder hablar en guaraní en otros países. “Creo en mi país, creo en Paraguay por más que me dijeron muchas veces que yo no me podía dedicar a esta profesión porque no era segura, porque no está profesionalizada, porque no tenemos seguro, porque no es como otra profesión, yo también soy abogada por si una carrera no funcionaba”, dijo con una sonrisa.

“A Dios gracias puedo disfrutar del éxito, de haberme tenido tanta fe como mujer paraguaya y de lo que también significamos las mujeres en Paraguay”, recalcó.

Finalmente pidió que el Estado se anime a invertir más en más espacios culturales, en más teatros no solo en Asunción sino en todo el Paraguay. “Es lo que más falta, espacios culturales”.