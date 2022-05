Piden restitución de docente en Paso Yobái

Con carteles y pancartas en mano, una importante cantidad de padres de familia junto con sus niños, se manifestaron frente a la sede de la Supervisión del área para exigir la reposición al cargo de la docente María Laura González, quien se desempeñaba como profesora del nivel inicial en la Escuela Básica N° 5328 Santa Teresita de Paso Yobái. La misma había sido apartada por el Ministerio de Educación y Ciencias (Mec) tras ser denunciada por supuestamente encerrar en la clase a una de sus alumnas, pero lo que ocurrió realmente fue un mal entendido, según confirmaron los propios padres de la menor, quienes posteriormente retiraron la denuncia.

Idalina Silvero, miembro de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE), anunció que desde hoy en adelante ningún alumno de los diferentes grados asistirán a las clases hasta tanto se reponga en el cargo a la profesora González.

“Queremos que vuelva otra vez la profe Laura, nosotros le conocemos y sabemos que es una buena persona, nunca hubo quejas de ella, mi hijo está también en su aula y sé que es excelente docente. Todos sus alumnos están acá para apoyarla, vamos al paro total hasta que ella vuelva, si ella no recupera su cargo no vamos a mandar a nuestros niños a clase”, expresó la madre.

Lea más: Encerraron a una niña en su sala de clases en Paso Yobái

Quedó encerrada en su aula

La docente María Laura González fue apartada de su cargo después de que una de sus alumnas menor de 4 años de edad quedara encerrada dentro de su aula días atrás, mientras los demás niños se encontraban fuera de clases ensayando para el desfile por las fiestas patrias, pero lo que verdaderamente ocurrió fue un “error involuntario”, según conciliaron posteriormente los padres de la menor y directivos de la institución tras la intervención de la Coordinación Departamental de Educación.

“Los niños estaban ensayando para el desfile tanto los de turno mañana y tarde, como había muchos niños la profesora me pidió que los acompañara a tomar agua en la sala de clase, con mi hija y unas compañeritas fuimos para que tomen agua y jugando salieron corriendo, yo creí que ya salieron todos, no le vi a la otra niña, entonces salimos y volví a cerrar la puerta, justo en ese momento llega el papá y le encuentra encerrada y empieza a grabar, quisimos explicarle lo que pasó, pero en ese momento no quería escuchar, fue un error, un accidente, fui yo la que cerró la puerta y no la profesora”, explicó Liz Carina Carballo, quien había acompañado a las criaturas.

Cumplirá funciones administrativas

La Supervisora del Área 4-18, Lic. Cecilia Melgarejo, comentó que a pesar de que tanto los padres como los directivos de la escuela hayan conciliado, el protocolo del MEC establece que al haber una denuncia penal la docente fue apartada. “La denuncia ya se desestimó, pero estamos aguardando una resolución por la cual se indique que se finiquitó el proceso para que la docente pueda volver a reponerse en el cargo, mientras tanto cumplirá funciones administrativas en esta supervisión”, explicó.

La escuela Santa Teresita cuenta con 137 alumnos del jardín infantil hasta el sexto grado en los turnos mañana y tarde, y es una de las instituciones más importantes en el barrio 8 de diciembre de Paso Yobái.