El protocolo de la OMS es anticartista, dice diputado

“No soy ningún pelotudo (sic) para no darme cuenta que detrás de todo esto existe una lucha política anti-Cartes y es obvio que no vamos a caer en eso y vamos a estar en pos del país y en pos de la industria y no vamos a estar jodiéndole la vida a Horacio Cartes”, señaló el diputado Zacarías Irún.

El legislador admitió que aún no había leído el Protocolo antitráfico ilegal de tabaco, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros organismos, pero que leyó las opiniones al respecto y que “tampoco podemos desconocer que detrás de todo lo que es tabaco hay una cuestión política”.

En entrevista en el programa No Tiene Nombre, de ABC Cardinal 730 AM, señaló que “en vez de estar preocupados por la gente, por la salud y por la industria, más se está preocupado por joderle a (Horacio) Cartes”. Sostuvo que “no van caer en este juego” anticartista. Agregó que si, como él cree, identifican que la cuestión va por ahí, de joderle a Cartes, estarán en contra de la aprobación del protocolo.

Según Zacarías Irún, empresarios del rubro del tabaco dejaron en claro que esta iniciativa más que ayudar, perjudicará porque intensificará el contrabando, según él llegó a interpretar.

El diputado cartista dijo que estaba a favor de la formalización y la legalización pero no cuando el Congreso aprueba leyes o protocolos que finalmente incentivan la informalidad. Agregó tener entendido que existe bastante formalidad en la venta final de cigarrillos en la región. Apuntó que, si se quiere mejorar, hay leyes tributarias que pueden modificarse. Insistió en que empresarios del rubro le dijeron que este protocolo incentivará la informalidad.