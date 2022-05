OEA ofrece cooperar con la Fiscalía para combatir al crimen organizado

La agente fiscal Irma Llano se reunió, en Estados Unidos, con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). El último emitió su repudio al asesinato del fiscal Marcelo Pecci y a la vez, ofreció apoyo al Ministerio Público para fortalecer el combate frontal al crimen organizado en el Paraguay.

La fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Irma Llano, mantuvo una reunión con Luis Almagro, secretario general de la OEA, en la ciudad de Washington, en Estados Unidos.

En la oportunidad, Llano informó de la situación actual por la que atraviesa Paraguay, citando la muerte del fiscal de Crimen Organizado, Marcelo Pecci, ocurrida el 10 de mayo pasado en la Península de Barú, en Colombia y la del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, ocurrida este 21 de mayo último.

Ayuda internacional

Sobre el motivo de la reunión, Llano señaló a ABC que durante la reunión solicitó colaboración internacional.

“La idea es el fortalecimiento institucional a través de la cooperación internacional y la lucha directa a través de equipos conjuntos internacionales en la lucha contra el crimen organizado”, expresó la fiscala.

En eses sentido, según se informó desde el Ministerio Público, Almagro ofreció su apoyo total, en el marco del combate al crimen organizado. Asimismo, desde la OEA verán los recaudos necesarios para concretar la cooperación de forma directa con la Fiscalía de Paraguay.

Almagro, por su parte, dijo con relación a Pecci que “su asesinato es un doloroso recordatorio de una de las grandes amenazas que se cierne sobre las Américas y avanza a pasos agigantados en los últimos años; la violencia del Crimen organizado que intenta imponerse al estado de derecho”.

Añadió que “para combatir el crimen organizado requerimos más y mejores democracias, instituciones sólidas que aseguren el imperio de la ley e independencia”.

Mensaje a investigadores

“El caso de Pecci es un mensaje para las personas que trabajan contra el crimen organizado; es un mensaje grave contra nosotros; que donde sea que estemos, no importa si no nos conocen, ellos pueden llegar, esto demuestra que el crimen organizado tiene tentáculos en toda la región y no podemos bajar la guardia”, indicó la fiscala Irma Llano.