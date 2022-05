Jueces de garantías, preocupados con la publicidad de audiencias preliminares

De acuerdo con las expresiones de los magistrados penales de garantías que participaron en la reunión, el objetivo fue lograr una suerte de autorización de parte de la Corte Suprema de Justicia para no hacer públicas las audiencias preliminares, pero tal cosa no ocurrió. Los ministros de la sala penal que participaron en el encuentro, Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes tienen posturas dispares sobre el particular pues, el primero se ratificó en que las audiencias deben ser públicas tal como establece el artículo 352 del Código Procesal Penal, mientras que los demás creen que se puede analizar la situación de acuerdo a cada caso.

La reunión de hoy surge como una derivación de la reunión entre representantes de gremios de abogados y miembros de la Corte Suprema de Justicia realizada el 19 de mayo último, ocasión en que la activista social María Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay “metió el dedo en la llaga” al pedir a los ministros recordar nuevamente a los jueces que la audiencia preliminar es pública.

Esto es así debido a que si bien el artículo 352 del Código Procesal Penal es sumamente claro en determinar que la audiencia preliminar debe ser “oral y pública”, tal como los juicios, pero en la práctica, la gran mayoría de los magistrados las realiza en audiencias vedadas a la ciudadanía. En la ocasión, Roa relató las dificultades existentes para asistir a dichas audiencias en los caso de corrupción pública, por la actitud renuente de los magistrados en dar cumplimiento a lo dispuesto por la legislación vigente.

“Artículo 352. Audiencia Preliminar. Presentada la acusación o las otras solicitudes del Ministerio Público y del querellante, el juez notificará a las partes y pondrá a su disposición las actuaciones y las evidencias reunidas durante la investigación, para que puedan examinarlas en el plazo común de cinco días. En la misma resolución convocará a las partes a una audiencia oral y pública, que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte días”, dice textualmente el referido artículo.

Falta de transparencia, en la mira de la Corte

Ante la petición de la abogada Roa, el presidente de la Corte Antonio Fretes anunció que autorizaría su participación y el ministro de sala penal Manuel Ramírez Candia destacó que la falta de transparencia en sus actuaciones es una de la cuestiones a ser consideradas al momento de estudiar la continuidad de los jueces en sus cargos, postura que desató una gran preocupación entre los magistrados.

“Yo recuerdo que en la presidencia del Dr. Jiménez se resolvió esto y se reiteró. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es registrando quiénes son los jueces partidarios del secreto porque después yo siempre digo en la Corte que nosotros tenemos que tomar las medidas en el momento, claro, después de pasar el examen para su confirmación y yo ya tengo anotado. Es decir, nosotros trabajamos con la sociedad civil, sabemos quiénes son los jueces amantes del secreto pero que sí se reúnen con los profesionales, se reúnen con el procesado y solamente anotar y después van a pedir explicaciones de porque no se les confirmó”, expresó el ministro Ramírez durante la reunión con los gremios de abogados.

El juez penal de garantías Gustavo Amarilla, quien habló ayer en representación de sus colegas al término de la reunión, explicó que la publicidad de las audiencias es motivo de discusión no solamente entres los magistrados sino además en la propia Corte Suprema de Justicia.

“Por un lado, está la corriente de que la audiencia preliminar tiene la misma suerte del juicio oral en materia de publicidad, que puede ser a puertas abiertas a los interesados en estar, y la otra postura es de que la audiencia preliminar, si bien es pública, pero exclusivamente para las partes, llamese Fiscalía, querella, víctima, denunciante, etc. Si ustedes me preguntan en que concluyó, y en que hay posiciones distintas. Sabemos por la experiencia que hay casos mediáticos de interés ciudadano que quieren participar, o por lo menos estar presente, entonces la recomendación es que se visualice la problemática de la audiencia, de tal manera a buscar poder desarrollar esa audiencia de la mejor forma posible para que el proceso fluya”, indicó.

Infraestructura y comportamiento del público, factores a ser considerados

Otro magistrado explicó que algunos de sus colegas interpretan que el artículo 4° del Código Procesal Penal “prohíbe” la publicidad de las audiencias, pese a que el artículo mencionado no se refiere a la audiencia preliminar propiamente dicha y sino más bien a las declaraciones que hacen los magistrados respecto a las causas a su cargo a los medios de comunicación.

“Artículo 4. Principio de inocencia. Se presumirá la inocencia del imputado, quien como tal será considerado durante el proceso, hasta que una sentencia firme declare su punibilidad. Ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él en ese sentido a los medios de comunicación social. Sólo se podrá informar objetivamente sobre la sospecha que existe contra el imputado a partir del auto de apertura a juicio. El juez regulará la participación de esos medios, cuando la difusión masiva pueda perjudicar el normal desarrollo del juicio o exceda los límites del derecho a recibir información”.

Finalmente, los magistrados tuvieron que conformarse con la recomendación analizar la problemática de la audiencia y las personas que quieren acceder a ella, para lo cual se tendrán en cuenta aspectos que hacen a la infraestructura del local y al comportamiento de los presentes.

“Eso va a depender de la forma en que se comporten también las personas presentes en la audiencia. Hay audiencias y ustedes conocen, en que es imposible hacer con 20 personas porque el espacio físico da para 10 y hay audiencias que se llevaron a una sala de juicio oral donde se permitió más presencia de gente, incluso con más posibilidad de que tenga salida al exterior, como el caso de Ronaldinho, que se transmitió a Brasil, a Europa, etc. No depende de cada juez, te vuelvo a decir, hay posiciones contrarias en la Corte y la recomendación es que podamos analizar la problemática de la audiencia y las personas que quieren acceder a ella”, acotó Amarilla.