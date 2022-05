Covid-19: vacunas para ingresar al Paraguay son opcionales, afirma Salud

El nuevo protocolo emitido para el ingreso al país esta semana generó revuelo en el país debido a que ahora se exigen tres dosis contra el covid-19. La doctora Sandra Irala aseguró que ese protocolo ya estaba vigente desde abril, pero tenía problemas de “comprensión” sobre lo que significa “esquema completo”, por lo que actualmente se incluyó de manera taxativa “tres dosis”.

No obstante, la directora interina de Vigilancia de la Salud acotó que los que no estén vacunados todavía pueden ingresar a país con el resultado negativo del PCR. “Son dos las formas de ingreso al país en el escenario actual. Si no se tiene ninguna vacuna, pueden entrar igual con el PCR negativo”, enfatizó debido a la confusión generada.

Cuando fue consultada en qué se basaron para tomar esa decisión, evitó dar una respuesta concreta y manifestó que fue tomada por todas las autoridades sanitarias, entre el equipo técnico y las máximas autoridades. “Fue un consenso, no fue solo un grupo nomás”, alegó.

Así también, argumentó que este mismo protocolo sigue vigente en varios países del mundo, donde también el control de la vacunación sigue siendo estricto. No obstante, confirmó que algunos países dejaron de contemplar estas exigencias.

