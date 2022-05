El sí de Giannina Ferrari y Ariel Vázquez

Para la ocasión, la novia eligió a la diseñadora Beverly Kuhl quien elaboró un traje único, el tocado fue trabajado por Jota.a y el ramo estuvo a cargo de Just Flowers.

Terminada la ceremonia religiosa, se llevó a cabo una distinguida recepción en el Castillo Remanso, bajo la coordinación de Valentina Pangrazio by The Vow. La ambientación llevó el sello de Art Décor by Paz Maluff.

Los invitados disfrutaron de una previa con tragos preparados por Lo Prete Bartenders, más tarde fueron servidos con la cena a cargo de Pederzani Celebraciones y deleitaron sus paladares con dulces elaborados por Coco Leiva.

Todos los momentos más importantes de la fiesta fueron captados por la cámara fotográfica de Andrés López Moreira.

Animaron la celebración el dúo compuesto por Sol Codas y Marcelo Gabriel; Los Meketrefes y el Dj. Martín Noé.