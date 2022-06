Ministerio de Salud proyecta terapia infantil y laboratorio de hematología para Hospital de Luque

“Vamos a buscar la plata”, dijo el ministro Julio Borba, al ser consultado sobre los proyectos durante su visita al Hospital General de Luque que tuvo lugar el pasado domingo, día en que la Sociedad Paraguaya de Cirugías Pediátricas llevaba a cabo la última jornada de la campaña solidaria “Mita vy´ara”, que consistió en operar a 78 niños en tres días, de forma totalmente gratuita.

El ministro Borba explicó que directivos del nosocomio presentaron los tres proyectos que optimizarán y ampliaran los servicios brindados en el lugar. Actualmente este nosocomio recibe a más de 1.000 pacientes diariamente solo en el área de urgencias. Asisten personas de todo el país.

De acuerdo a los datos brindados por el director médico del lugar, el doctor Víctor Luraschi, el hospital cuenta con servicios especializados como traumatología, ecocardiografía, mastología, psicología, psiquiatría infantil y adulto, planificación familiar, test del piecito, odontología, estudios de PAP, colposcopia, biopsia, electrocardiograma, nutrición, proctología, reumatología, urología, pediatría, clínica médica, neurología, otorrinolaringología, oftalmología, neumología, hematología, infectología, nefrología, neurocirugía, ginecología embarazada y no embarazada, flebología, gastroenterología, alergista, cirugía general e infantil, cardiología infantil, entre otros.

Uno de los planes contempla la construcción de un pabellón para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica que en principio tendría ocho camas. El nosocomio, desde el año pasado cuenta la terapia neonatal donde están disponibles ocho camas.

“Es una necesidad perentoria a nivel país, crecimos muchos en estos dos últimos años en terapia para adultos que era una necesidad también, pero todavía estamos con deuda de terapia pediátrica. Vamos creciendo en la medida que podemos. Nuestro principal problema no es infraestructura, no es equipos, es recurso humano calificado. No cualquiera puede hacer terapia pediátrica. Pero sí hay la posibilidad acá (Hospital de Luque) de hacer terapia pediátrica, ya tenemos terapia neonatal y una gran terapia para adultos. Vamos a buscar la plata para poder llevar a cabo esto y para descongestionar un poquito las necesidades que tenemos a nivel país”, dijo el ministro Borba sobre el proyecto.

Al respecto, el doctor Víctor Luraschi, señaló que es urgente contar la UTI pediátrica en Luque con el objetivo de optimizar y garantizar la buena atención de los pacientes. Explicó además que el plan es que la infraestructura de la terapia sea colindante al pabellón de internación pediátrica y que a su vez esté próxima a los quirófanos para el rápido acceso al nuevo sector.

Este nosocomio tiene UTI adultos con 26 camas. El servicio fue ampliado el año pasado debido a los innumerables casos de covid-19 que se registraron en el distrito. Además cuenta con su propia planta de oxígeno.

Laboratorio de hematología

El otro proyecto consiste en la construcción de un laboratorio que permitirá la detección de enfermedades neoplasias hematológicas, como linfomas malignos, leucemia, entre otras, según datos. Luraschi, indicó que el Instituto de Previsión Social (IPS Central) es la que actualmente cuenta con este servicio. El Hospital de Luque, sería el primer hospital público en contar con un laboratorio de esta tipo.

“Hay un proyecto, no sabría cuán avanzado está pero estamos trabajando en la posibilidad de descentralizar e instalar acá dentro de Luque. Ya habíamos trabajado en esa posibilidad hace dos o tres meses atrás, no sé en qué quedó últimamente”, dijo el ministro Julio Borba, quien prometió consultar sobre el avance del proyecto.

El mismo, no se arriesgó a mencionar qué monto de dinero se necesitaría para llevar a cabo la obra y el equipamiento del laboratorio, pero aseguró que buscará el dinero para concretar el plan.

Ampliación de quirófanos

El Hospital de Luque tiene hoy en día cinco quirófanos funcionando, distribuidos de la siguiente manera; dos para cirugías generales, uno para especialidades, uno para casos urgentes y uno para ginecología. El pasado viernes, el Ministerio de Salud donó dos modernas máquinas de anestesia lo que permitió que se habilite un sexto quirófano también para ginecología.

Pero, debido al gran crecimiento poblacional de pacientes que acuden al lugar, el director médico indicó la gran necesidad de habilitar otros dos quirófanos, uno para traumatología y otro para cirugías vasculares, exclusivamente.

“Hay una posibilidad. Hoy tenemos seis quirófanos y queremos llegar a ocho por lo menos, porque la parte quirúrgica funciona muy bien en Luque, hay una larga lista de paciente, entonces el doctor Víctor Luraschi, que es director médico, a la vez cirujano como yo, está viendo la factibilidad y cree que con eso podemos dar mayor cantidad de respuestas”, dijo al respecto el ministro Borba.

Por su parte, el jefe de anestesia, el doctor Carlos Penayo, dijo que las nuevas máquinas de anestesia permitirán realizar con mayor frecuencia “cirugías ginecológicas mínimamente invasivas llamadas video laparoscopía, para el tratamiento quirúrgico de un quiste de ovario que generalmente padecen los pacientes adolescentes”. También dijo que en el dicho hospital, desde hace meses se realizan exitosamente las delicadas cirugías bariátricas, incluso hasta tres veces por semana.