Municipalidad de Villarrica tomó posesión de su vertedero

Una comitiva municipal que contó con acompañamiento policial, encabezada por el intendente Magín Benítez (PLRA), se constituyó hasta el vertedero municipal de Villarrica en donde por la fuerza tomaron posesión del inmueble de ocho hectáreas que funcionaba como relleno sanitario. En el lugar solo se encontraba un guardia de seguridad. El recinto está arrendado desde el 2013 por 15 años a favor de la empresa Recolectora Ecológica de Residuos S.A., propiedad del intendente de Luque, Carlos Echeverría, pero representada por su hermano Cristhian Echeverría, sin embargo, desde febrero del 2020 el lugar se encuentra abandonado y en varias ocasiones se registraron incendios por la mala disposición de los residuos.

El jefe comunal indicó que por resolución municipal N°466 se dispuso la “recuperación inmediata del bien público municipal y la administración general del vertedero, a fin de evitar peligro a la vida, daño ambiental y la salud de las personas y el patrimonio público”, con el argumento de que la empresa arrendataria de la familia Echeverría abandonó el lugar e incumplió una serie de requisitos que establece el contrato con el municipio, además de las medidas ambientales.

“Resolvimos constituirnos en el predio y recuperar nuestro vertedero municipal, desde hoy nos hacemos cargo para poner en condiciones este lugar. Se encuentra en total estado de abandono, falta de tratamiento de las basuras y tiene un impacto negativo al medio ambiente, es un desastre ecológico”, expresó Benítez.

Lea más: Deficiente recolección de basura en Villarrica

Sobre la legalidad de la intervención que realizaron como municipio sin una orden judicial, el Intendente explicó que se basan en el incumplimiento de contrato y de las medidas de mitigación del medio ambiente por parte de la empresa concesionaria, “aquí no hay inversión, hay una desidia total, la basura debía tratarse en forma adecuada y está en total abandono además de muchas otras cláusulas que están siendo incumplidas por parte de la empresa, ellos no cumplieron con su parte en un contrato que en su momento fue amañado, que va en contra de los intereses de la ciudadanía villarriqueña”, argumentó el intendente Magín Benítez.

Por otro lado, el Intendente Benítez lamentó que la empresa de la familia Echeverría desde su concesión no abona ningún canon a las arcas de la Municipalidad por el usufructo del vertedero y además lleva adelante un juicio por el pago de más de G. 1.500 millones que supuestamente el municipio le adeuda a la empresa.

“La firma no paga ningún canon a la Municipalidad e incluso solicitan que se les pague una deuda de más de 1.500 millones de la cual no tenemos conocimiento, ni de ningún contrato en específico, en el contrato de arrendamiento no figura el monto que ellos nos están queriendo cobrar, esto es todo parte de un negociado que se ha realizado en el 2013″, acusó el Intendente.

Intentamos conversar con el representante de la empresa, Cristhian Echeverría, pero no atendió las llamadas y tampoco respondió los mensajes a su número de celular con terminación 159.

El 18 de diciembre del 2019 el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y de la Fiscalía del Medio Ambiente intervinieron el vertedero por denuncias de manejo irregular de desechos. El procedimiento derivó en la imputación de Christian Echeverría Estigarribia por procesamiento ilícito de desechos por el fiscal Erico Ávalos.

Lea más: Condenan a hermano de exintendente de Luque porque falsificó documentos

Antecedentes

La Municipalidad de Villarrica bajo la administración del entonces intendente colorado cartista Darío Andrés Ortellado Zorrilla, precandidato a diputado y hermano del actual diputado Fernando Félix Ortellado, habían favorecido sin llamado a licitación pública a su correligionario, el Intendente de Luque Carlos Echeverría, con la concesión del vertedero municipal a su empresa Recolectora Ecológica de Residuos S.A por unos 15 años desde el 2013, contrato que recién fenece en el 2028.

Bajo la administración de Ortellado, también se benefició a la empresa de Echeverría con la adjudicación para recolección de residuos sólidos de la ciudad de Villarrica en el 2010 hasta el 2017.

Villarrica sin vertedero

Actualmente, la recolección de basuras de la ciudad está a cargo de la empresa Recolectora Villarrica del Espíritu Santo (Recoves) representada por el señor Javier Martínez, contratada por el municipio desde el 2019 y debido a la falta de un relleno sanitario, obligadamente la disposición final de la basura lo trasladan a otros distritos. Por el servicio la firma cobra un monto de G. 33.000 dentro del casco urbano y G. 22.000 fuera de ella.

Lea más: Mercado y hospital regional se llenan de basura hace días, en Villarrica