Peligrosa amenaza por parte de defensor de Sandra Quiñónez en redes

Un ciudadano residente en el exterior denunció hoy que el viernes pasado fue víctima de una peligrosa amenaza por parte de un defensor de la administración de la fiscala general del Estado y del Ministerio Público. A través de su cuenta de Twitter, Roberto, cuyo apellido resguardamos por seguridad, había mencionado que Marcelo Pecci, el fiscal asesinado, probablemente iba a ser el reemplazo de Quiñónez.

“¿A quién no le convenía que esté al frente del Ministerio Público? Sencilla es la respuesta”, consideró el compatriota. Lo que no esperaba es que ese posteo en Twitter iba a derivar en una peligrosa amenaza.

Un ciudadano identificado como “Javier de la Peña” le respondió con sus datos personales, su cédula de identidad y fecha de nacimiento, agregando: “No te hagas el machito que ya se sabe quién sos, si te cae una querella báncatela por tarado, hasta tu número de tigo tengo terminación 084, jodes y subo tu dirección también (sic)”. A continuación, incluso arrobó a la cuenta del Ministerio Público en Twitter.

Roberto contó que los datos utilizados por el defensor de Quiñónez son correctos; es decir, el hombre conoce su número de cédula de identidad y hasta colocó un número de celular que pertenece a un familiar suyo.

“El viernes me quedé mudo, el fin de semana estuvo pensando en esto. No puede ser esto, es una simple opinión. Para más fue una pregunta, no afirmé nada tampoco. Hoy al amanecer hoy dije: ‘Esto no está bien. Esto es ilegal’”, enfatizó sobre por qué decidió hacer pública esta amenaza.

Finalmente, Roberto contó que realizó la denuncia respectiva en la red social Twitter y el posteo fue eliminado. Sin embargo, esto demuestra la difícil situación del país. En ese sentido, él indicó que ama Paraguay y, al igual que otros compatriotas en el exterior, sueña con regresar. “¿Pero cómo vamos a volver un día si nuestro país es tan corrupto? Está mal”, lamentó en contacto internacional para ABC TV.