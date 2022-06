“Si hay voluntad política, no debería pasar de hoy”, la conformación de la comisión sobre lavado

Acosta confirmó que va a plantear sobre tablas en la sesión de hoy que se nomine a los diputados que formarán parte de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero. “Dicen que no está fácil consensuar pero eso se puede resolver rápido, la mayoría define. Si hay voluntad política no debería pasar de hoy”, manifestó.

En ese sentido, consideró que “no es correcto” que al menos no se conforme la comisión, puesto que no se está ni siquiera debatiendo la cuestión de fondo aún. “Es tan sencillo desde mi punto de vista que no debería llevar 15 minutos si hay voluntad política”, reiteró.

Interés económico y de negocios

Por otra parte, hoy se trata en sesión la propuesta de incluir a tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de control. “Lo único que queremos es dar herramientas y más control, puesto que el control es mucho mas eficiente que la confianza, y más cuando se trata de complicar la vida al ilícito. Ese nomás es el objetivo, no es una cuestión particular contra nadie”, argumentó en defensa de la iniciativa parlamentaria.

En ese contexto, el diputado Acosta destacó que no existen argumentos legislativos en contra. “Entonces las decisiones son más de interés y económico y de negocios”, cuestionó en contacto con ABC Cardinal.

