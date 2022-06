“Somos un país inmensamente rico, gobernados por ladrones que han empobrecido al pueblo paraguayo”, dice Efraín Alegre

Durante su discurso, Alegre señaló que en el lugar estuvieron presente todos aquellos ciudadanos paraguayos y paraguayas que quieren el cambio, la gente decente, personas de todos los sectores partidarios, entre ellos muchos colorados que forman parte de la Concertación.

Lea más: La Concertación inicia diálogo para definir las duplas para las internas

“Es muy importante decir, porque oí desde lo que solo quieren construir con la mentira, que la Concertación es contra los Colorados, y eso no es cierto compatriotas, la Concertación es la unidad de la gente decente, la Concertación es con los Colorados para vencer a la mafia que se ha apoderado de la Patria y del mismo Partido Colorado”, expresó Alegre.

También, señaló que a pesar de que faltan 10 meses para las elecciones, la Concertación ya está ganando, se está encabezando todas las mediciones sobre los Colorados porque la gente entiende que ya es tiempo de cambio.

“Arnaldo Valdez va a ser parlamentario para defender a la Patria, porque habrá otras listas que representa a la mafia, en los periódicos se pueden leer listas que representan el continuismo, una lista de terror, de corrupción, de mafiosos, listas que serán financiadas por los narcos, lavado de dinero, a ellos vamos a enfrentar estimados compañeros con parlamentarios que serán de la patria”, agregó.

Lea más: Oposición firma Concertación contra la mafia y la corrupción

Seguidamente, mencionó que él no se rinde, no se quedará en su casa viendo como el crimen organizado se apodera de nuestro país, que quiere un país mejor para sus hijos, nietos. Desea volver al Paraguay del trabajo, del respeto, de la gente honesta, decente, pacífica, los sicarios, los narcos no representan a nuestro querido Paraguay.

“Somos un país inmensamente rico, gobernados por ladrones que han empobrecido al pueblo paraguayo”, manifestó.

Yacyretá es de los argentinos

“Vamos a recuperar nuestra soberanía energética, Yacyretá tiene que ser para los misioneros, para los paraguayos, hoy Yacyretá es de los argentinos, por la traición, por el acuerdo Cartes - Macri que entrega la energía por 30 años a precio de traición. Yacyretá se va a recuperar para que genere empleo para paraguayos y paraguayas, para los jóvenes de nuestro país. Hoy desarrolla energía para Argentina”, dijo sobre la entidad.

“Yacyretá e Itaipú son nuestras, los paraguayos y paraguayas tenemos que tener energía barata, y no esta traición que nos hace recordar cada fin de mes que pagamos caro por la energía eléctrica para que los argentinos y brasileros tengan energía barata”, alegó.