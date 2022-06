La movilización de camioneros sería desde el martes, pero buscan diálogo

El pasado viernes por la tarde, el empresario Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), confirmó el aumento de precios de combustibles de entre G. 300 y G. 750 por litro, que debía aplicarse desde ayer, pero en algunos servicentros el reajuste se realizará recién a partir mañana, para sincronizar con el emblema Petropar, que aumentará en la misma cifra, desde mañana, según anunció, posteriormente, el titular del MIC, Ing. Luis Alberto Castiglioni.

En consecuencia, el presidente de Central Obrera de Transportes del Paraguay, Juan Villalba, manifestó que actualmente están prácticamente empatando con el trabajo que realizan con sus transportes, pero con el incremento anunciado, ya no podrán activar porque entrarían en pérdidas.

“Con la suba de precios de los combustibles anunciado, para poder vivir del trabajo, tendremos que salir nuevamente a reclamar a las calles, este lunes trataremos de reunirnos con las autoridades y según los resultados, nos convocaríamos frente a la planta de Petropar”, dijo.

Indicó que están conversando con representantes de otros gremios como los de camiones volquetes, transporte público de media y larga distancia, así como choferes de servicios como Huber, entre otros.

Comentó que los transportes de pasajeros de media y larga distancia están siendo muy golpeados por los incrementos, porque no tiene subsidio.

Precio del pasaje, afirma

Luego del anuncio por parte del Gobierno del aumento de los combustibles a partir de lunes, el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, aseguró que no subirá la tarifa del pasaje urbano. Pero comentó que no sabe a cuánto subirá el subsidio y que es dependerá de los nuevos cálculos de cantidad de pasajeros que se harán, afirmó.

Respecto a las validaciones, Sánchez comentó que son entre 570.000 a 590.000 por día, de lunes a viernes, considerando que hay un aumento de la cantidad de pasajeros.

Se mantendrán medidas

En otro orden de cosas, es importante recordar que el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, dijo el pasado viernes en rueda de prensa que el Gobierno mantendrá varias medidas, buscando mitigar los incrementos, tales como la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y postergando el aporte gubernamental de Petropar, con lo que se deja ir unos U$S 10 millones.

Hasta hoy, oferta de combustibles

Hasta hoy a la noche se mantendrán los precios los combustibles en la mayor parte de las estaciones de servicio, tal como señalaron ayer varios empleados de emblemas.

Durante un recorrido realizado siendo cerca del medio día, pudimos constar que no había precisamente filas para cargar, sino que parecía un día normal.

Sin embargo, en algunos servicentros, dijeron que ciertamente no había filas, pero que no estaban pudiendo descansar, ni siquiera para almorzar, debido al flujo continuo de clientes para cargar, generalmente tanque lleno, mencionó uno de los trabajadores que pidieron no ser mencionados, porque no estaban autorizados a hablar.

Así observamos que la nafta súper de 97 octanos de Petropar se vendía ayer todavía a G. 9.590 por litros; mientras que la nafta común de 93 octanos se expendía a G. 8.310 por litro. A su vez, la nafta económica de 88 octanos se comercializaba ayer a G. por litro. En cuanto al combustible diesel, el tipo común se vendía a G. 7.700 por litro, mientras que el tipo especial, en el emblema Petropar, se suministraba a G. 9.670 el litro.