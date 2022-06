Embajada paraguaya desconoce paradero de Diego Benítez

El embajador paraguayo recalcó que se encuentran trabajando para concretar el pedido de extradición del exdirigente deportivo Diego Benítez, quien fue detenido en Emiratos Árabes tras un pedido realizado por presunto tráfico internacional de cocaína.

Agüero confirmó que desconoce el paradero de Benítez y lo único oficial que se tiene hasta el momento es que su detención se produjo en Abu Dabi y ello fue informado oficialmente por la Interpol a Paraguay. “Me van a facilitar la información sobre el caso, había una posibilidad de que le hayan dado la libertad condicional bajo prohibición de salir del país, pero no hay nada oficial al respecto”, detalló.

En proceso de traducción

Por otra parte, recalcó que ya se reunió con autoridades de la Cancillería de Emiratos Árabes para informarse sobre todo el proceso de extradición y van a realizar el pedido oficial apenas esté lista la traducción del documento.

“El pedido va a llegar en un plazo no mayor a 15 días acá, ahí le daré trámite automáticamente. Yo encontré mucha predisposición por parte de las autoridades para darle un curso rápido. Me dijeron que va a ser lo más rápido posible, esa es la respuesta que me dieron cuando pregunté sobre un plazo”, agregó en contacto con ABC Cardinal.

Cabe recordar que, de acuerdo a los antecedentes, Diego Benítez habría enviado con éxito en Europa un total de 7 toneladas de cocaína, en tres viajes, antes de las 16 toneladas que cayeron en Alemania el año pasado. El exdirigente deportivo fue investigado en el marco de la operación internacional Atlántico Norte.