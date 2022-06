Jueza de Luque fijará fecha de audiencia para Ramón González Daher

En diciembre de 2021 el exdirigente de fútbol Ramón González Daher fue imputado por declaración falsa y en marzo la fiscala de Luque Sandra Ledesma amplió la imputación por presunta extorsión en grado de tentativa y solicitó arresto domiciliario para el procesado. Inmediatamente su defensa planteó un recurso de nulidad absoluta contra dicha ampliación, pero el Tribunal de Apelación en lo Penal rechazó la chicana.

El Tribunal de Alzada conformado por los magistrados Guillermo Zillich, Nilda Fernández y Óscar Rodríguez Kennedy (presidente), rechazó el pasado 14 de junio la chicana planteada por la defensa de Ramón González Daher, representada por el abogado Mario Elizeche Baudo. El ya condenado por usura grave y otros delitos a 15 años de cárcel (cuya sentencia aún no quedó firme) fue denunciado por Salvador Aquino, una de sus víctimas de usura.

La jueza de Luque Yennifer Insfrán recibió esta semana la resolución del Tribunal de Apelación por la cual rechazó el recurso impuesto por el letrado Elizeche Baudo. La magistrada dijo que la próxima semana fijará fecha de audiencia en el marco de la ampliación de la imputación donde la fiscala Sandra Ledesma solicitó como medida cautelar arresto domiciliario.

Insfrán había ordenado como medida cautelar el arresto domiciliario de González Daher, a pedido de la fiscala Ledesma, pero el Tribunal de Apelación conformado por otros miembros revocó la medida y el procesado obtuvo la libertad ambulatoria cuando fue imputado primeramente por declaración falsa.

Teniendo en cuenta que la imputación tuvo lugar en diciembre de 2021, la fiscala Sandra Ledesma tiene tiempo hasta el 14 de julio para presentar su requerimiento conclusivo.

El Tribunal rechazó todos los agravios

Los magistrados, por unanimidad, rechazaron cada uno de los agravios planteados por el abogado Elizeche Baudo. Entre las manifestaciones del Tribunal se destaca que los jueces afirman que una nueva “convocatoria a la audiencia de imposición de medidas no implica que esta será modificada, es más, cuando se realiza el llamado a la audiencia de imposición de medidas puede darse inclusive que al citado no se le impongan medidas de ningún medio, por lo cual no puede sentirse agraviado por dicho acto”, dice el escrito.