Hoy conversatorio ‘’Nuestro trabajo. Nuestra educación. Nuestro orgullo’'

La actividad es organizada por el Colectivo LGBTIQ+ de la institución, la Colectiva Feminista Yvyrete y el Movimiento por la Organización y Participación Estudiantil (MOPE). El objetivo del encuentro es brindar un lugar prioritario a la diversidad sexual y de género en las conversaciones y discusiones que se realizan en la FACSO, aportando a la visibilización, grupalización y movilización de las personas LGBTIQ+ de la comunidad educativa.

Los invitados a la mesa son: Yren Rotela de Casa Diversa, Ale Grange de Transitar, Carolina Robledo de Aireana, Ariel Torres de Diversxs Central, Daniel Ortellado de Somos Pytyvohára y Pablino Caballero de la Fundación Vencer, y Marian Álvarez del MOPE.

Además, la organización Ñepyru ofrecerá test rápidos de VIH, Sífilis y Hepatitis B. Los mismos serán gratuitos y confidenciales y estarán disponibles desde las 18:30 a 20:30 horas para todas las personas que deseen realizarse dichas pruebas.

Marian Alvarez, presidenta del MOPE (Movimiento por la organización y participación estudiantil) nos comenta que esta iniciativa es una propuesta de estudiantes organizados en articulación con otras organizaciones en el marco del mes del orgullo. “Considerando nuestra realidad trabajadora, estudiantil y diversa marcada fuertemente por la crisis, en un país donde todavía no tenemos una Ley contra todo tipo de discriminación y donde por otra parte la existencia de diversidades culturales y sexuales se encuentran invisibilizadas, oprimidas y marginadas históricamente, consideramos no solo la importancia de la organización desde nuestras bases, si no que planteamos la urgencia de la organización colectiva desde más espacios para la conquista de más derechos que garanticen la vida digna de la mayoría”.

Adolfo Ruiz del Colectivo LGBTIQ+ de la FACSO destaca que este hecho es histórico y el inicio de una serie de actividades, programas y estrategias necesarias para la conquista de derechos, la erradicación de la violencia contra las personas y comunidades LGBTIQ+ y la dignificación de sus vidas.