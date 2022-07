Ministra de Senad responde a Peña tras tratarla de “secretaria” de Giuzzio

Durante su declaración ante la Comisión Bicameral de Investigación al Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos, la ministra de la Senad, Zully Rolón, aprovechó para responder al precandidato a presidente por Honor Colorado, Santiago Peña, quien la acusó de ser “asistente o secretaria” de Giuzzio y de dejar que haga oficina en la institución al exministro del Interior.

Además, desmintió que los agentes de inteligencia de la Senad estén brindando información al exministro. “Estuvo refiriéndose a que los agentes de inteligencia estaban siendo obligados por el exministro Giuzzio a entregarle información y eso es totalmente falso. Él no conoce lo que es la institucionalidad. Los agentes especiales son personas que trabajan valientemente, y fue una ofensa a ellos que les nombraran de esa manera. De ninguna manera en Senad se va a hacer eso”, expresó la ministra Zully Rolón ante la comisión.

Peña trató peyorativamente de “secretaria”

Por otra parte, la ministra respondió al trato peyorativo recibido por el precandidato de Honor Colorado, quien la calificó como “asistente o secretaria” de Arnaldo Giuzzio. “A mí en algún momento me trató de asistente del doctor Giuzzio, cosa que yo digo en este momento con mucho orgullo que muchas asistentes y secretarias somos partes de las fuerzas vivas del país, y por el hecho de ser mujer no me puede tratar peyorativamente de esa manera”, contestó la titular de la Senad ante las descalificaciones de Santiago Peña.

Aseguró además tener méritos propios, demostrando con los números que se puede trabajar cualquiera sea el género, de manera honesta y con integridad.

