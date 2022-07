Nakayama: “Nenecho necesita ayuda profesional” sobre su actitud violenta

En su visión, el político Eduardo Nakayama opina que lejos de buscar soluciones a la situación financiera de la Municipalidad de Asunción, el intendente Óscar Rodríguez (ANR) la está empeorando, ya que se piensa “atacar al capital”, en referencia a la anunciada subasta de terrenos municipales en la Costanera de Asunción. “Es lo peor que pueden hacer, porque el destino que tendrá será el pago de gastos corrientes (salarios)”, manifestó.

Respecto a la actitud violenta y amenazadora que ha tenido Rodríguez hacia los contribuyentes asuncenos, Nakayama dijo que Nenecho “necesita acompañamiento profesional” en relación a recibir terapia, para poder controlar su ira. “Tiene que entender que no es un barrabrava, sino el intendente de una capital, y tiene una investidura”, criticó.

Según el liberal, Nenecho no tiene un buen gabinete y este no es técnico. Aseguró que su administración no tiene dirección. Apuntó que hay un descalabro financiero porque se sextuplicó la pérdida de la municipalidad dentro de su periodo.

Nakayama hizo hincapié en que se debe trabajar en el reordenamiento administrativo de la municipalidad de manera urgente, pero que las soluciones son otras. Aseveró que el punto principal es la superpoblación de funcionarios municipales, que debe ser atacada con la jubilación y el despido de funcionarios contratados por razones políticas y no tienen antigüedad.

Para el ahora precandidato a senador por el PLRA, Asunción sigue llena de baches, paseos abandonados, calles que se inundan y provocan víctimas mortales. “Es por la desidia de una persona”, recalcó.

El político explicó que hay un sistema instalado en la Municipalidad que no está funcionando. Recordó que cuando Mario Ferreiro fue intendente, ya Nenecho estaba como concejal y luego como presidente de la Junta Municipal. “Él forma parte de esta historia, no puede desentenderse de Ferreiro ni de la actual situación financiera porque él aprobó sus rendiciones”, criticó.

Rumbo al precipicio

Los cuestionamientos de Nakajama refuerzan los de la concejala colorada Rosanna Rolón, quien días atrás afirmó que “Nenecho está a tiempo, pero ahora se está dirigiendo a un precipicio”.

La ex candidata a la intendencia Johanna Ortega, hoy candidata a diputada, calificó esta semana a Rodríguez de “incompetente”, tanto como intendente ocmo político.