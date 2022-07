Pobladores de Valenzuela molestos por la falta de unidad de salud

Augusto Cano, poblador de Valenzuela, indicó que actualmente la localidad no cuenta con un centro de salud. El pequeño puesto de asistencia médica local no funciona desde octubre de 2021, cuando fue cerrado por remodelaciones que aún no han concluido. La obra tenía que haber sido terminada en mayo, afirma el vecino.

Cano indicó que actualmente los vecinos de Valenzuela reciben atención médica en una casa parroquial, señalando que el predio de la iglesia no cuenta con las características necesarias para brindar una buena atención.

“Es una pena que los habitantes tengan que tener una atención precaria a causa de esta situación”, lamentó.

Lea más: Denuncian falta de medicamentos y precaria atención de la Unidad de Salud de Nueva Colombia

Nathalia Gonzáles, directora del Centro de Salud de Valenzuela, coincidió en que actualmente la localidad se encuentra sin una unidad de salud que cuente con todas las comodidades.

La remodelación del centro de salud está a cargo de la gobernación de Cordillera, a través del Consejo Regional de Salud. Gonzáles dijo que las construcciones y remodelaciones se realizaban normalmente hasta que un día, por motivos desconocidos, las obras pararon.

Lea más: Hospital Regional de Caacupé, recibió fondos del ministerio de salud para la compra de equipos

Mencionó que a pesar de las dificultades, los funcionarios de salud trabajan con esfuerzo y dedicación para brindar una buena atención a los pacientes de la comunidad en la sede provisoria, y agradeció a las autoridades parroquiales por su apoyo

Sin embargo, insistió en que es sumamente importante que las autoridades culminen las obras y el centro de salud vuelva a entrar en funcionamiento.