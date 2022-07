Médica se presenta como pre candidata a diputada

Esta semana comenzó a moverse el tablero político en el departamento de Ñeembucú. Todos los movimientos internos de los grandes partidos políticos tanto la ANR como el PLRA van acomodando sus fichas con los candidatos que pugnarán por los diferentes cargos.

Tampoco los partidos minoritarios se quedaron atrás y presentaron como precandidata a diputada dentro de la “Alianza” de Ñeembucú, a la doctora Liliana Ferreira, una conocida médica de familia que ofrece sus servicios en el Hospital Regional de Pilar.

La mujer dijo que conoce los principales problemas en el cual debe trabajar. “Las verdaderas soluciones vamos a encontrar en las comunidades con los líderes comunitarios y queremos trabajar sobre tres ejes principales, la salud, educación y trabajo”, señaló.

Agregó que conoce bastante bien por las necesidades atraviesan cientos de compatriotas del campo. “Sabemos que Ñeembucú siempre fue olvidado en ciertos aspectos, y somos el último departamento que recibimos recursos sociales como las becas para los estudiantes y eso no puede ser, tenemos que lograr solucionar ese aspecto (sic”, mencionó.

Hizo hincapié sobre la participación de la mujer en la política. “Vamos a realizar un trabajo continuo con las mujeres de toda clase social sin distinción de colores, aquellas que muchas veces son olvidadas o no se les da espacio de participación a esas mujeres vamos a acompañar siempre”, sostuvo.

Ferreira dijo que tiene esperanza de transformar el Paraguay. “Estamos en un momento crucial en el Paraguay y no vamos a poder avanzar si no saneamos las diferentes instituciones y tenemos que sanear a fondo y jóvenes profesionales muy capaces para eso, que toda la vida se han dedicado a estudiar y que muchas veces no tienen la oportunidad”, explicó.

Finalmente resaltó que se siente afortunada por que fue tenida en cuenta para ser precandidata a diputada por el departamento de Ñeembucú y recordó que como profesional de la salud ella es muy sensible a las cuestiones sociales. “”Trabajo en un lugar como medica de guardia, donde estamos batallando siempre con las necesidades, y conozco lo que la gente pasa diariamente, que tiene que mendigar para conseguir una atención digna”. remarcó

La doctora deberá competir dentro de la “Alianza” con otros candidatos a diputados y si logra pasar deberá pelear por un cupo en la Cámara de Diputados de los dos que corresponden a Ñeembucú.

Actualmente uno de los cupos es ocupado por Pedro Alliana (ANR) y el otro cupo por Carlos Enrique Silva (PLRA) quien también volverá a postularse como candidato por el movimiento “Dialogo Azul”.