Asegurados de IPS se quejan de un mal servicio

Pacientes del Instituto de Previsión Social (IPS) se quejaron de la pésima calidad de los servicios que ofrece la previsional a los asegurados. Denunciaron que varios médicos que prestan servicios en el centro asistencial, no asisten desde hace una semana por estar enfermos supuestamente.

Los asegurados indicaron que todos los días llegan temprano al local de IPS para consultar. Sin embargo, a las 6 de la mañana les avisan que el doctor no atenderá debido a un reposo médico.

Una de las afectadas que llegó de la ciudad de Tacuaras, señaló que es muy complicada la atención en el IPS de Pilar “Cada vez que vengo me dicen que no hay turno. Los fines de semana no hay doctor y nosotros, que ya somos ancianas y ancianos, y que estamos pagando mensualmente, no tenemos ningún beneficio. Estas cosas te enferman y si no te pueden atender ya es algo absurdo” señaló.

La asegurada, que prefirió el anonimato, agregó que por la edad ya no maneja moto ni automóvil y llega hasta la previsional caminando de madrugada, para que además no le atiende un doctor “ya es una vergüenza, todos somos personas de edad y llegamos aquí, algunos desde la medianoche. Con esto vamos llevar más enfermedad que alivio de este hospital” indicó.

La mujer detalló que muchas personas vienen de madrugada a esperar el turno, pero que finalmente avisan que serán atendidos hasta ciertos números “Muchas personas vienen de otros distritos, por caminos de tierra de lejos, tienen que madrugar y otra vez no le dan el número para que le atiendan, eso no puede ser. Están jugando por nosotros los asegurados que estamos pagando mensualmente” indicó la asegurada.

La paciente sugirió a los directivos de la previsional a que traigan a médicos residentes o pasantes para que al menos indiquen alguna receta para aliviar el dolor de los asegurados. Agregó que también no hay medicamentos en la farmacia “No hay medicamentos, nos hacen comprar” se quejó.

Otro asegurado también se quejó de la falta de profesionales para la atención a los asegurados “No nos merecemos pasar por esta situación, durante muchos años aportamos a la institución para tener una atención digna, pero esto es lamentable” señaló.

Desde la corresponsalía de ABC Color, buscamos a la directora del Instituto de Previsión Social (IPS), Dra Noelia Espinoza, pero no la ubicamos. Desde la secretaría del IPS nos informaron que la misma no se encontraba en la institución y que a esa hora la directora hace atención medica en el Hospital Regional de Pilar. Intentamos comunicarnos con ella vía celular llamando en varias oportunidades al número con terminación 708 pero no obtuvimos respuestas.