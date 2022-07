Senado volverá a convocar al canciller, al titular de la ANDE y al director de Itaipú

Informó a sus colegas sobre el último encuentro con el canciller Arriola, el presidente de la ANDE, Félix Sosa y con consejeros de Itaipú y Yacyretá el lunes pasado. “El pedido habíamos formulado por la necesidad de conocer el estado de las gestiones referentes a las hidroeléctricas. Recibimos información, que sin duda es importante, pero a raíz de la reunión nos surgen nuevas interrogantes, por cuya razón solicito que vuelvan a ser invitadas estas autoridades para dentro de 15 días en la mesa directiva, para continuar con las informaciones”, dijo el parlamentario.

Añadió que, con la presidencia del senador Fernando Lugo, en el último encuentro en la mesa directiva de la Cámara Alta el canciller explicó a los parlamentarios que la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú está supeditada a la fijación de la tarifa de Itaipú 2022, que sería la condición que puso el gobierno del Brasil y que agregó que no se avanzó nada respecto a la revisión del Anexo C.

Sobre la tarifa de la binacional compartida con el Brasil, comentó que el canciller les señaló que existe la posibilidad de que sea una tarifa intermedia. “Da la impresión de que la tarifa sería US$ 20,75 kW/mes”, especificó tras recordar que la postura inicial del gobierno de Mario Abdo Benítez era mantener el precio en US$ 22,6 kW/mes y la del Brasil, bajar a US$ 18,95 kW/mes. “Entonces tanto la ANDE, como Itaipú y el gobierno tienen que decir al país cuáles son esos escenarios, qué significan para el Paraguay y concretamente para que la ANDE se fije en este monto, cuáles son las ventajas y desventajas”, dijo.

Otro reclamo fue sobre la libre disponibilidad del Paraguay, a lo que el canciller respondió que conversó con los cancilleres de Brasil y Argentina sobre este punto, sin dar más detalles.