Presentan “Anécdotas concepcioneras”

Según explica Sienra Zavala en su libro: “Dentro del corto lapso de tiempo de vida independiente que tenemos, hemos superado dos guerras internacionales e incontables revoluciones y golpes de Estado, nadie pudo quitar a la raza paraguaya su alegría de vivir la vida, al superar las tribulaciones de nuestra trágica historia, hemos escrito también páginas con casos y anécdotas que alegran nuestra forma de vida.

Este es su séptimo libro que fue a iniciativa de varios amigos y familiares. “Mis amigos Luciano Gutiérrez, Dr. Emilio Camacho, Adriano Velázquez, Dr. Euclides Acevedo, Raúl Meilicke, entre otros amigos y parientes me dieron la idea de dejar escritas las anécdotas o “casos” que en mi vida pude conocer, me dijeron que tenía la oportunidad de que pasen a la posteridad, que no se distorsionen o que queden olvidadas”, sostuvo el escritor.

El lanzamiento

Según el programa, la actividad se iniciará a las 19:30 y se referirán a la obra Arnaldo Martínez Prieto (exmagistrado de Concepción) y Mónica Mareco Casey. También se prevén las palabras de Alfredo Meza. En representación de Roberto Sienra Zavala hablará su nieta Tatiana González.

Posteriormente la concejala municipal Patricia Coronel (ANR), presidenta de la Comisión de Cultura, entregará un reconocimiento por parte de la Junta Municipal al autor del libro.

El maestro de ceremonia será Rodrigo Cardozo Samaniego, miembro de la Academia Paraguaya de la Historia.