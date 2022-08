Calles de Villeta en pésimo estado, algunas ni están inauguradas aún

Varias calles de la ciudad de Villeta parecen bombardeadas, con enormes cráteres que los conductores deben de sortear para poder resguardar sus vehículos. En algunos sectores las calles están, literalmente, cortadas en dos.

Las vías del microcentro están minadas de baches desde hace varios meses. En algunos sectores la capa asfáltica ya desapareció, y los empedrados quedan al descubierto con enormes pozos que ponen en peligro a los rodados.

El intendente Teodosio Gómez (PLRA), reconoció la catastrófica situación de las calles y avenidas del distrito. Adelantó que la administración no cuenta con los recursos para hacer el recapado, y si no cuentan con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) no se podrán hacer reparaciones.

Dijo que en varios sectores los materiales ya llegaron al final de su vida útil. La mayoría de las calles del microcentro fueron asfaltadas durante el gobierno de Fernando Lugo y muchas solo fueron regularización asfáltica, por lo que hoy ya están deterioradas.

Lea más: Pobladores de Villeta denuncian pésima construcción de asfaltado de calles vecinales

“El asfalto de algunas calles ya cumplió su vida útil y en otras vías tenemos el problema del ingreso de camiones pesados que destruyen muy rápido los caminos. Ya solicité la presencia de la Patrulla Caminera para controlar el ingreso de estos rodados de gran porte, pero no tengo retorno”, expresó el intendente.

Algunas vías aún no fueron inauguradas y ya están con baches

Por ejemplo, en la avenida Guarnipitán, que une el centro de la ciudad con la ruta Alberdi, hace un poco más de un año que se terminó el asfaltado, y ya se encuentra de nuevo con enormes cráteres a lo largo de su extensión.

Debido a la presencia de los pozos, el transito se torna dificultoso y peligroso para los conductores, que muchas veces prefieren circular en sentido contrario.

“Últimamente vienen ingresando camiones de gran porte que transportan ripio para el parque industrial Avay y estos destruyen todo a su paso. Voy a buscar la forma de controlar la circulación de estos rodados, porque de lo contrario no vamos a quedar sin calles”, expresó el jefe comunal.

Lea más: Ruta Ypané-Villeta aún no fue inaugurada y ya está llena de baches

Dijo que tanto la calle que comunica con la ruta Alberdi como la que comunica las compañías Naranjaisy y Tacuruty, fueron asfaltadas por la empresa Heisecke Construcciones, de José Luis Heisecke, pero en menos de un año ambas se encuentran de nuevo con enormes cráteres. Esta vía costó más de G. 5.000 millones.

Agregó que a la ciudad, por ser una zona industrial y portuaria, a diario ingresan camiones de gran porte. Pero la mayoría de las vías no están en condiciones de soportar grandes toneladas de peso, por lo que las autoridades locales esperan el apoyo del MOPC para la reparación.

intentamos escuchar la versión del ingeniero José Luis Heisecke, pero no atendió la llamada y tampoco respondió el mensaje que le enviamos a su celular.