Viruela del mono: garantizan confidencialidad de testeos

La Dirección General de Vigilancia de la Salud notificó hoy que de siete casos sospechosos de viruela del mono estudiados en el país, seis ya fueron descartados, mientras que uno sigue en estudio.

Hasta la fecha, Paraguay es el único país de la región que no tiene confirmación de casos de viruela símica.

No obstante, el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, dice que existe una alta sospecha de que la enfermedad ya está circulando en el país y que por miedo los infectados estén ocultando su condición médica.

Considerando esta posibilidad, el médico aseguró que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) garantiza la confidencialidad de los resultados de las pruebas realizadas a posibles contagiados con la enfermedad.

“Es probable que ya existan casos, que la enfermedad esté circulando, pero aún no se esté captando porque la gente no está consultando, tal vez por miedo, vergüenza o minimiza el hecho; o si ya acudieron a la consulta, los médicos no están pensando en viruela símica”, dijo Sequera, quien pidió acudir a una consulta temprana ante cualquier lesión llamativa en la piel.

Sobre la vacuna que se estaría aplicando contra la viruela del mono, el epidemiólogo indicó que una vez que Paraguay disponga de los biológicos, además de las personas más expuestas por relaciones sexuales, la vacuna se ofrecerá a otros grupos de alto riesgo.

Entre estos grupos, Sequera mencionó, por ejemplo, a los enfermos inmunodeprimidos o que cuentan con las defensas disminuidas, incluidas las personas con VIH, con cáncer y con desnutrición severa.