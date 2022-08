Tiempos de adrenalina pura

Era un sábado, el 20 de mayo de 2000.

Estaba en comunicación con Marcelo Cantelmi, director de Internacionales del diario Clarín.

Luis González Macchi, el Presidente de facto que asumió el 28 de marzo de 1999 tras un golpe parlamentario -en un pacto a cambio de migajas de poder concedidas a la oposición- había ordenado por decreto del Ejecutivo mi apresamiento y reclusión en la Unidad de Infantería (R.I 14), acusado de golpista.

La gavilla gobernante -que casi llevó al país al default resultado de sus escandalosos robos- tiró al basurero otra orden de arresto contra el director del diario temiendo agravar la reputación autoritaria que había adquirido el Gobierno integrado por connotados exintegrantes del stronismo.

El régimen, de triste memoria, quería acallar las investigaciones periodísticas que demostraron la farsa en torno a la muerte del vicepresidente Luis María Argaña y desenmascararon a los testigos falsos que fue presentando el Gobierno en su afán de cerrar la contradictoria historia de ese deceso.

- ¡Marcelo! Le agradecemos mucho su ayuda. Hágale llegar nuestro agradecimiento a la directora (del diario Clarín, Ernestina de Noble) pero Hugo se queda a apechugar acá con nosotros, dijo Zuccolillo.

Abajo, frente al diario, aguardaba el coche del embajador argentino, enviado para transportarme asilado a la sede diplomática.

- “Vamos a entrar a buscarlo”, amenazaba Walter Bower por los medios de prensa, devenido en súper ministro del Interior, convertido en gorila dirigiendo la represión indiscriminada contra elementos del llamado “oviedismo”, equivalente a todo lo que se oponía al autodenominado “Gobierno de Unidad Nacional”.

El director nos hizo el aguante. Desplegó otro colchón de una plaza en el piso de su oficina para esperar a aquellas bestias disfrazadas de autoridad. Las instalaciones del diario estaban rodeadas de policías una vez más, esta vez esperando mi salida. Fueron 15 días de adrenalina pura. Pero no se animaron a entrar. La presión internacional obligó al Frankestein gobernante a levantar el Estado de Excepción (o Estado de Sitio), bajo cuyo manto la policía política cometió atropellos en todo el país, practicó detenciones, torturas, graves violaciones a los derechos humanos -con pérdida de vidas inclusive- que la oposición ignoró campantemente en medio de su borrachera de poder.

Gajes del oficio

En aquellos tiempos, más de una veintena de querellas fueron entabladas contra el director, varias de ellas contra este periodista. Jueces y fiscales “amigos” daban andamiaje a los procesos más antojadizos creados artificialmente destinados a silenciar las pesquisas y con el objetivo final de destruir al medio.

- “Usted no sabe lo que es el exilio”, me remarcaba el director tratando de convencerme, teniendo yo la opción de bajar las escaleras, introducirme en el coche diplomático y desaparecer. Sergio (Pancho) Persoglia, enviado especial de Clarín para cubrir la crisis, me decía lo contrario. “Es lo mejor para vos (el asilo). Es más seguro”.

Sin embargo, desconocía absolutamente el castigo que significaba el exilio. “El exilio es peor que la muerte” afirmaba con convicción Miguel Angel González Casabianca, el recordado líder del Movimiento Popular Colorado (MOPOCO) que tuvo un exilio forzoso de 25 años. Precisamente fue una entrevista que le hizo Edwin Brítez el móvil de la clausura definitiva de ABC el 22 de marzo de 1984. Para el dictador fue la osadía más intolerable cometida por el diario.

Nadie retrató mejor el valor de la libertad en nuestro país como González Casabianca. “Los que habíamos salido al exilio habíamos sido muertos civiles durante más de 25 años, y ABC Color nos revivió...”.

“Y no solo nos revivió a nosotros. También revivió a la resistencia colorada que estaba dentro, latente y larvada en el país”, describía este héroe rebelde que nunca se doblegó ante la opresión stronista.

Stroessner clausuró ABC “por tiempo indeterminado”. Era como decir “no se reabrirá nunca más”. Y fue “nunca”, al menos hasta que fue desalojado a cañonazos cinco años más tarde, en la alborada del 3 de febrero de 1989.

Terroristas de la pluma

“Terroristas de la pluma” calificaba exmandamás a los de ABC en un mensaje al Congreso, donde nadie le contradecía. Advertía que su gobierno no iba a permitir “el reino de la barbarie, el crimen y la subversión” que supuestamente promovía este diario.

Ese era el tono de la brutalidad de aquel régimen que se cubría con la bandera “anticomunista” para encubrir su corrupción.

“La osadía de la oposición irá hasta donde nuestra flojera les permita”, amenazaba con prepotencia.

Poco tiempo antes, la víctima había sido Héctor Rodríguez, una institución en ABC, preso 30 días en la Policía Central (El Paraguayo Independiente) por haber publicado unas declaraciones del entonces presidente de la ANR, Juan Ramón Chaves bajo el título: “Los del MOPOCO pueden volver” (del exilio).

Tras su liberación, Héctor volvió al diario (a su salida había sido capturado) sonriendo como si no hubiera pasado nada, aplaudido por toda la Redacción, aunque visiblemente flaco. La adrenalina trabaja en el cuerpo, evidentemente.

Alcibiades (González Delvalle), uno de los más preferidos de la represión (fue tres veces apresado, una vez por haber dicho en una columna de opinión que a la Constitución había que “echar en gorra” porque la Carta Magna no funcionaba.

En esos tiempos, ABC advertía sobre el escandaloso robo de divisas en perjuicio del Estado cuando se estableció el sistema de cambio múltiple (dólar oficial y dólar paralelo), algo parecido a lo que pasa hoy en Argentina y Venezuela. El diario había alertado sobre la corrupción desenfrenada de altos funcionarios del Gobierno, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía.

O sea, ABC era un enemigo a exterminar

En el Paraguay no había oposición. El acoso policial a sus dirigentes más connotados, el estado de sitio y la prohibición de reunirse mantenían a la oposición descalabrada. Los líderes más destacados o estaban exiliados o eran perseguidos implacablemente, sus teléfonos cortados o controlados. Salvo algunas homilías de influyentes obispos de la Iglesia Católica, en el Paraguay reinaba el silencio de los sepulcros. ABC, con la rebeldía de su director, conformaba el relieve.

Tiempos de ostracismo

En los tiempos del ostracismo (en los cinco años de clausura) me llamaron para asumir la corresponsalía de la agencia noticiosa France Presse. No dudamos en ofrecer al director un espacio que le estaba silenciado en el país.

En cada aniversario del 22 de marzo, la policía stronista acordonaba la calle Yegros entre Herrera y Fulgencia R. Moreno. Combinábamos una hora con el director y arremetíamos ante los cordones que impedían traspasar la barrera en aquellos años en los que ya no concurría nadie para hacer fuerza. La imagen al día siguiente se difundía en Clarín, La Nación, O Globo, Jornal, Folha de Sao Paulo, a veces en The New York Times, Los Angeles Times, Le Monde, en fin, varios de esos medios publicaban en tapa y el Paraguay olvidado era inmensamente conocido por la solidaridad internacional entre los medios de la prensa libre.

Luego de la reapertura, el director se empeñó en direccionar las investigaciones periodísticas en asuntos que golpeaban directamente a la nuca de los sátrapas de la época.

Ventilamos los fatos en torno a la Industria Nacional del Cemento, a la fábrica de instrumental hospitalario, a la supuesta industria de tomates que significaron pingues ganancias para Ramón Centurión Núñez, el exministro de Industria y Comercio Ugarte Centurión, para el hijo de Stroessner, Gustavo... Se descubrieron sus cuentas secretas en Suiza. Ugarte Centurión devolvió 5.000.000 de dólares al Estado...

Fue formidable la labor profesional, en realidad una labor patriótica del equipo de abogados dirigido por Alejandro Encina Marín, Guillermo Peroni y otros, para devolver al Estado parte de lo robado, algo que se debería reprisar con lo extraído por los neostronistas que se apoderaron del poder en 1999.

Hubo infinidad de nuevas investigaciones que apuntaron a los responsables de actos delincuenciales como el que llevó a la quiebra al Banco Nacional de Trabajadores (BNT), entre otros, o la caída en cadena de bancos privados en la segunda parte de los noventa cuando los antiguos parásitos de la política se asociaron a los más aventajados para llevar pingues ganancias a costa del Estado indefenso.

Vale la pena recordar finalmente el homenaje de González Casabianca a nuestro diario, ya en democracia, en una plenaria siendo senador de la nación dando por sentado que sin la labor de un periodismo independiente es prácticamente imposible garantizar la defensa de los intereses de la Patria.

“Rindo homenaje a los hombres de ABC, a esos periodistas valientes que desarrollaron una tarea de esclarecimiento público. Cito entre ellos a Aldo Zuccolillo, Enrique Bordenave, Alcibiades González Delvalle, Luis Alberto Mauro, Héctor Rodríguez, Edwin Brítez, Rubén Céspedes, Hugo Ruiz Olazar, Serafín Soto y al inolvidable Alfredo Seiferheld”, decía el destacado político antes de pedir disculpas por no citar más nombres.