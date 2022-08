Siguen movilizados en la INC: denuncian que se están por quedar sin coque en Vallemí

Por segundo día, los obreros de la Industria Nacional del Cemento (INC) de la planta de Vallemí, Concepción, se movilizaron para exigir la salida del titular de la empresa, Ernesto Benítez, a quien acusan de administrar mal la estatal.

“Hoy fue nuestro segundo día de sentata de una hora en la fábrica Vallemí, buscando la salida del presidente de la INC. Además, exigimos el cumplimiento de los beneficios que corresponden a los nuevos compañeros que fueron nombrados hace 2 meses”, señaló uno de los manifestantes a ABC.

Por otro lado, resaltó que durante la movilización los funcionarios manifestaron su preocupación ante el riesgo de que dejen de trabajar y, por ende, no producir nada, por falta de “pet coke” (coque de petróleo), combustible que se utiliza en el horno de clinker de Vallemí.

“Exactamente tenemos “pet coke” para 12 días y no manejamos información ni de dónde se va a traer el insumo de referencia”, expresó nuestra fuente. Al mismo tiempo, resaltó que no saben si se adjudicó la licitación para la compra de este producto, ya que se había presentado una sola oferta en el llamado en curso, que presentó un precio sobrefacturado.

Única oferta está sobrefacturada, denuncian

El obrero de Vallemí se refirió a la convocatoria donde se recibió una sola oferta para la compra de “pet coke”. En la subasta a la baja electrónica se presentó la empresa denominada Haydée María Bordón Rodas, que propuso una oferta de US$ 10.890.000 para la compra de 30.000 toneladas del combustible, es decir, a un precio de US$ 363/Ton, monto que está sobrefacturado.

De acuerdo con los datos, dicha empresa no es proveedora habitual de “pet coke”. Llegó a proveer repuestos e incluso de cemento a la INC, hace varios años.

Recordemos que lo máximo que venía pagando la INC por la adquisición del “coque” era de US$ 220 por tonelada, pero desde el año pasado, ese precio trepó a US$ 440 por tonelada, en el marco de un contrato con Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte. Ltd. y ahora está a punto de otorgarse otro acuerdo con el único oferente, por US$ 363 la tonelada.

Los trabajadores de la cementera estatal exigen la salida del titular de la empresa, Ernesto Benítez, cuya gestión es cuestionada.