Actualizan tarifa del peaje en el nuevo puesto de Mayor Otaño

Según Resolución N° 1.848/22, firmada por el ahora exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, con fecha del 10 de agosto del corriente año, se estableció la actualización de las tarifas de tasas de tránsito (peaje) en la estación de Mayor Otaño, ubicada sobre la ruta PY07 del corredor de exportación, recientemente inaugurado por el Gobierno Nacional.

El cobro se realizará en sentido bidireccional (ida y vuelta) de la siguiente manera: vehículos livianos (G. 10.000), camiones y ómnibus con dos (2) ejes (G. 17.000), vehículos livianos con acoplados (G. 17.000), camiones con tres (3) ejes (G. 20.000) y camiones con más de tres (3) ejes (G. 28.000).

“El nuevo corredor de exportación une los distritos de Natalio (Itapúa) y Los Cedrales (Alto Paraná) a lo largo de 143,2 km. Aparte de romper el histórico aislamiento de varias poblaciones es considerado estratégico para la economía nacional porque mejorará nuestra competitividad como país exportador, en una de las regiones más productivas del país”, resaltó el MOPC para justificar la tarifa.

Agregó: “Con su puesta en servicio se inicia una nueva etapa para el transporte y la logística local, teniendo en cuenta la agilización del traslado de la producción de granos a los principales puertos que se encuentran en la zona de influencia de la hidrovía del río Paraná, cuyos accesos también están siendo pavimentados actualmente”.

Obra con millonario sobrecosto

Las obras del Corredor de Exportación se adjudicaron en diciembre de 2017, durante el Gobierno de Horacio Cartes, y debían culminar en junio del año pasado, según la última prórroga que otorgó el MOPC a las tres empresas que están a cargo de la obra, plazo que no se llegó a cumplir.

Además, los tres lotes que fueron adjudicados a diferentes firmas registraron un sideral sobrecosto de G. 133.267 millones (US$ 19,3 millones al cambio actual), según los documentos oficiales a los que accedió ABC Color. Los tres lotes se adjudicaron por G. 951.081 millones (US$ 137,8 millones) y terminará costando G. 1.084.349 millones (US$ 157,1 millones).