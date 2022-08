Itaipú: Proponen exigir energía barata y venta de excedentes a precio de mercado

A sabiendas de que en octubre de este año, se debe definir la tarifa de Itaipú para el 2023 y que el costo de producción de la hidroeléctrica más grande del mundo va a reducirse en un 60%, los paraguayos debemos exigir dos cosas, manifestó el Ing. Cristaldo.

La primera consiste en tener una energía barata para el Paraguay. “Si el costo de producción va a reducirse en un 60%, puesto que la hidroeléctrica queda amortizada; corresponde que los paraguayos tengamos el beneficio directo de poder pagar a menor costo nuestras tarifas locales”, sugiere.

Agrega que tal reducción del 60% del costo de producción se debe reflejar en las tarifas de las industrias, de los comercios, y por sobre todo, en la factura de todos los paraguayos que por 50 años pagaron el costo de la corrupción y el entreguismo en la binacional.

Lo segundo que propone el Ing. Cristaldo es la venta de energía excedente a precio de mercado. “Por 50 años, el Paraguay ha cedido energía eléctrica a precio de banana. No por culpa del Brasil, sino por la falta de patriotismo, la desidia y la incompetencia de sucesivos gobiernos paraguayos que han preferido someternos a la pobreza que luchar por nuestros altos intereses nacionales. Mientras, el Brasil ha desarrollado en los últimos 30 años uno de los mercados de energía eléctrica más sofisticados del mundo”, expresó.

Monopolio estatal

Para el especialista, Paraguay mantiene al sector eléctrico anclado en el pasado, con un monopolio estatal (ANDE) ineficiente que lejos de proponer la venta de energía de la binacional a precio de mercado. “Ha derrochado nuestros recursos, estafando en muchas ocasiones a los ciudadanos paraguayos sin ningún tipo de consecuencia”, cuestionó.

El Ing. Cristaldo reiteró que se debe exigir que a partir de enero del 2023, nuestra energía excedente de la binacional sea subastada a precio de mercado, en una subasta pública internacional transparente, en territorio paraguayo, donde las 150 comercializadoras privadas del Brasil puedan venir a pujar por nuestra energía excedente. “El que más paga, lleva. Es ese el verdadero precio de mercado y el único precio justo”, resaltó.

Se preguntó cómo pretende el gobierno de Mario Abdo Benítez evadir el terremoto social que se aproxima, cuando en menos de dos meses el costo de producción caerá en un 60% y los paraguayos se pregunten dónde está la reducción de nuestras tarifas locales y cómo nos preparamos para vender nuestra energía excedente a precio de mercado.

“Aquellos compatriotas que piden mayores beneficios por cesión de energía deberían ya comprender que: cesión es igual a entreguismo y sus opiniones resultan contrarias al concepto del precio justo es igual al precio de mercado”, manifestó.

A la par, el Ing. Cristaldo dijo que quienes opinan que Paraguay debería sostener de forma ficticia un elevado costo de producción en Itaipú, deberían también comprender que somos los paraguayos los que deberíamos de ser beneficiados con la energía barata, y no en forma de beneficios para el gobierno de turno.

Tarifa intermedia acordada

Días atrás, se determinó finalmente que la tarifa de producción para el año 2022 se fijara en US$ 20,75 por kW-mes. El gobierno paraguayo pedía mantener la tarifa de producción en $22.60 mientras que el gobierno brasileño insistía en reducir la tarifa a US$ 18,95 kW-mes. Esta discusión comenzó cerca de un año atrás debido a que la deuda de Itaipú está siendo pagada casi en su totalidad y el costo de producción debe reducirse drásticamente tal cual se determina en el Anexo C del Tratado, recalcó el Ing. Nelson Cristaldo.