Mañana podrían aprobar aumento salarial de Nenecho a funcionarios

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), solicitó a la Junta Municipal que apruebe un aumento salarial para los casi 9.000 funcionarios municipales, por un total de G. 4.545.115.220. Anteriormente ya había pedido un préstamo de G. 250.000 millones, que le fue aprobado. La nueva deuda, aprobada por los concejales la semana pasada, es mayormente para pagar salarios y aguinaldos hasta diciembre, además del aumento.

En el mensaje 896/2022, la Intendencia solicita a la Junta Municipal una ampliación presupuestaria de ingresos y gastos por G. 4.545.115.220 en el Nivel 100 “Servicios Personales”. El pedido es de la Dirección de Hacienda, que alega un “ajuste de los beneficios sociales contemplados en el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo”.

Al respecto, el concejal Enrique Berni (ANR), presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que su comisión no pudo sesionar por cuestiones protocolares y que por ello no tienen ningún dictamen preparado para mañana.

Al ser consultado sobre si entonces no se tratará en la sesión de mañana el punto, el concejal no lo pudo asegurar. Dijo que “al menos un dictamen de la comisión no se va a ingresar”, pero que el tema podría ingresar sobre tablas.

Con este mismo modus operandi, concejales colorados aprobaron en la sesión pasada el préstamo de G. 250.000 millones, sin pasar por las comisiones que debía.

Dos ampliaciones pendientes

También está pendiente el tratamiento del mensaje 897/2022, en el que se pide una ampliación presupuestaria de G. 22.197.591.400, solicitada por la Dirección de Hacienda a fin de “prever en el presupuesto 2022 la compensación de deudas entre la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) y la Municipalidad de Asunción.

Por otra parte, la Junta Municipal debe tratar el mensaje 895/22, en el que se remite el pedido de ampliación presupuestaria por G. 555.000 millones “a fin de prever en el presupuesto 2022 la colocación de bonos municipales correspondiente a la Emisión de Bonos G8″. Esta emisión de bonos ya fue aprobada anteriormente por la Junta Municipal, lo que falta es la ampliación presupuestaria para incluir el monto.