Reapertura de paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó en manos de Cancillería paraguaya

Ismael Casafú indico que de momento hay mucha incertidumbre acerca de los motivos por los que no se reabre el paso fronterizo sobre la represa Yacyretá. En principio se manejaba la información de que era la gerencia de la margen izquierda del proyecto maquinización del Brazo Aña Cua la que no permitía. Eso cambió cuando en julio pasado se anunció que la reapertura se efectuaría a través de un transporte público desde el 1 de agosto pasado, pero eso no ocurrió.

Seguidamente, se manifestó por medios de prensa de Argentina que desde el Gobierno del vecino país fue enviada una propuesta al Gobierno paraguayo para ver y analizar la reapertura del paso fronterizo Ayolas–Ituzaingó.

Los próximos pasos a seguir serían conseguir una audiencia con el canciller paraguayo Julio César Arriola para analizar la propuesta del Gobierno argentino.

Lea más: Paso fronterizo: Argentina dice que Paraguay dilata apertura en la zona de Ayolas

Durante una reunión mantenida en la mañana de este miércoles en la Junta Municipal de Ayolas, donde estuvieron presentes algunos concejales municipales, integrantes de la Comisión de reapertura del paso fronterizo y el intendente Carlos Duarte (ANR abdista), este último señalo que él más que nadie desea que se reabra el cruce internacional sobre la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) así como era antes del cierre registrado el 16 de marzo del 2020.

Por ese motivo a través del municipio solicitó una audiencia al canciller, y la reunión se podría dar después de que Julio César Arriola regrese del exterior el próximo domingo.