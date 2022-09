Se levanta por hoy bloqueo de ruta en desvío San Antonio, pero se retomará mañana

Un incidente, que no pasó a mayores, se registró en la mañana de hoy entre policía y transportistas que se manifestaron por segundo día sobre la ruta PY 01 (ex-Acceso Sur) en el desvío a San Antonio, para exigir el rebaje del precio de combustible.

La escaramuza se generó cuando los manifestantes intentaron bloquear la arteria, pero la rápida acción de la policía evitó que se cerrará el paso a los otros rodados que circulaban por la zona en la hora pico.

“Nosotros exigimos que bajen G. 1.500 por litro los precios del diésel y la nafta especial, porque ya no estamos trabajando con los montos actuales, es lamentable que el gobierno no se manifieste sobre el tema”, expresó el presidente de volqueteros de acceso sur, Miguel Sanabria.

Unos 50 camiones ocuparon una calzada de la mencionada arteria nacional y por momentos se generaron caos en el tránsito, pero una gran dotación policial y de la Patrulla Caminera trabajaron para agilizar el paso de los vehículos.

Por hoy levantan medida

Los manifestantes realizaron una marcha en la tarde de hoy y luego levantaron la medida de protesta, pero adelantaron que volverán mañana en el mismo lugar para seguir con la manifestación hasta tener respuesta al reclamo.

“Con una marcha que se realizó cerca de las 18:00 se levanta la medida de protesta por el día de hoy, pero regresan mañana en el mismo lugar y ojala que prime siempre la cordura y que se mantengan en una calzada, porque el bloque no se va a permitir”, expresó el jefe de la comisaría séptima Central, comisario Luis Bordón.

El jefe policial fue tajante en afirmar que el bloqueo total de la ruta no se permitirá y aseguró que no se puede realizar ni en forma intermitente, porque la ley no permite y que la misma no se negocia, reiteró Bordón.

Cada día se van sumando los manifestantes y para mañana se espera aumentar el número de gente y de vehículos para fortalecer la medida de protesta, que según los organizadores no cederán hasta que se reduzcan los precios.