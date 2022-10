Intendente nepomuceno no quiere arreglar calle donde vive un liberal, denuncian

El poblador del barrio San Cayetano Gustavo Aquino dijo que lamentable situación están viviendo los vecinos de la calle Ypané casi Mariscal Estigarribia, que sirve como salida para los pobladores de un sector del barrio San Luis y de San Cayetano, hacia la ruta que une esta ciudad con Abai, a raíz del abandono de dicha vía de parte de la municipalidad. Está totalmente destrozada la calle y ya no se puede pasar en motocicleta a raíz del mal estado.

Todas las calles de la zona fueron arregladas, mejoradas pero justamente la calle Ypané que es del Estadio de la Liga Víctor González Acosta no reparan porque vivo en esa cuadra y no soy colorado, porque un liberal vive en ese sector, dijo el poblador.

Aquino comentó que tiene una comisión vecinal pro reparación de la calle, que encabeza él mismo y que tuvieron luego problema para el reconocimiento de parte de la municipalidad justamente porque el presidente y la secretaria son del PLRA. Un mes tardó para reconocer y después solicitamos la reparación de la calle pero no tuvimos respuesta positiva, las calles aledañas sí fueron reparadas pero la nuestra no, dijo el lugareño.

A raíz de esa lamentable situación de abandono, los vecinos nos encargamos de mandar reparar, tapar los baches, con ayuda de motocarros. Pagamos al dueño de un motocarro para que nos tapen los baches, de tal forma que podamos pasar o entrar en nuestra casa, dijo Aquino.

El jefe comunal Derlis Molinas al ser consultado sobre la denuncia del poblador dijo que él no puede saber si en esa cuadra vive liberal o no. No se reparó porque según entiende esa calle está afectada por un proyecto de empedrado que está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Sin embargo, el empedrado que el MOPC está ejecutando está hacia el barrio Artemio Rojas, abarca solamente tres cuadras y no alcanza el sector de la calle Ypané y Mariscal Estigarribia.