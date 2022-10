Blink-182 anuncia concierto en Paraguay

Este martes fue anunciada la nueva gira mundial del popular grupo estadounidense rock y pop punk Blink-182, que anunció que se presentará por primera vez en Paraguay.

El calendario presentado en la página web oficial del grupo, que marca como inicio de la gira un show programado para el 11 de marzo de 2023 en Tijuana, México, agenda una presentación en Asunción en un evento aún no anunciado que tendrá lugar el 21 y el 22 de marzo.

El anuncio de la gira por parte de Blink-182 en Twitter fue compartido por la cuenta oficial del festival Asunciónico, aunque los organizadores de ese evento aún no han anunciado oficialmente las fechas de la próxima edición ni los artistas que formarán parte.

La gira de Blink-182 de 2023 también incluye presentaciones en festivales sudamericanos como las ediciones de Lollapalooza en Argentina, Brasil y Chile, y el Estéreo Pícnic en Colombia, todos ellos agendados para marzo.

Fundada en medio de la explosión californiana de skate-punk de principios de los ‘90, Blink-182 saltó a la fama mundial a finales de esa década y principios de los 2000 con éxitos internacionales como I Miss You, All the Small Things o Dammit.

Luego de varios años de separación, fue anunciado esta semana el regreso a la banda del vocalista y miembro fundador Tom DeLonge, sumándose de nuevo al bajista Mark Hoppus y al baterista Travis Barker. Además, la banda anunció que publicará una nueva canción, titulada Edging, este viernes.