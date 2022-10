Aumento de pena para corruptos: el problema real es la impunidad, plantean

La Cámara de Senadores, modificó el proyecto que buscaba aumentar la pena privativa de libertad hasta 15 años en casos de lesión de confianza y estafa, dejando solo a 10 años e incluyendo llamativos cambios a la norma vigente.

El abogado José Casañas Levi relató que trabajó con los Diputados en esta iniciativa y aseguró que es “una falacia” decir que dicho proyecto tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Afirmó que es un proyecto “con tinte político, por la época política”.

“La modificación de la estafa y la lesión de confianza que vino con media sanción de Diputados planteaba convertir en crímenes la estafa y la lesión de confianza, con la presentación de que era necesario para combatir la enorme corrupción que existía ¿Qué información tenía Diputados para enviar ese aumento de penas en un capítulo donde ningún hecho tiene ese marco penal (la corrupción)? La respuesta es ninguna, no había información estadística ni fundamentación técnica”, criticó.

Así también, añadió que los proyectistas no fundamentaron las modificaciones. “El problema del Paraguay es, justamente, la corrupción. No solamente la corrupción del lado de los que delinquen, la corrupción del sistema se pasa por alto tranquilamente”, consideró.

“La pregunta es, ¿nosotros necesitamos aumentar penas para mejorar la eficiencia del sistema y la impunidad? La respuesta es no, porque con la pena que tenemos hoy, ¿cuál es el índice de condenas?”, planteó en contacto con ABC.

El abogado admitió que la iniciativa contempla algo necesario, que es la precisión de casos “especialmente graves”. “Es importante porque entonces le quitas el poder al juez de decir me parece o no me parece y ahí respetar el principio de legalidad. Ese es el verdadero valor del proyecto”, declaró.

Sistema judicial corrupto

En otro momento, planteó que diferentes organismos indican al sistema judicial paraguayo como de los más corruptos de Latinoamérica. “Y nosotros le vamos a dar a alguien un garrote para que en delitos contra el patrimonio le empiece a masacrar a quienes se les antoje”, cuestionó.

Mencionó como ejemplo el caso de Ramón González Daher, quien fue condenado por usar al sistema judicial y extorsionar a sus prestamistas en el caso de usura.

En cuanto al problema de la prescripción, que se busca ser evitado con este proyecto, señaló que el problema de la prescripción no se sitúa en el marco penal sino en la eficiencia del sistema.

Denuncia de maltratos en el proceso de redacción

El profesional consideró que trabajó en la asesoría en el proyecto y muchos de sus colegas fueron maltratados para cambiar de posición. “Fueron maltratadas violentamente, obligándoles a que cambien lo que se iba a discutir en el pleno y eso no se hace”, cuestionó.

Aseguró que fueron varios los maltratos y los afectados no denunciaron por temor a represalias, puesto que son funcionarios que temen quedar sin trabajo.