Intendente vetó suba de tarifas de recolección de basura en Villarrica

El jefe comunal de Villarrica, el liberal Magín Benítez, vetó la resolución por la cual la Junta Municipal, por unanimidad de los 12 concejales, aprobó autorizar el aumento de las tarifas por la relección y disposición final de basuras de la ciudad que orillan entre el 20 a 30% más del precio del precio actual. El servicio de recolección está a cargo de la empresa Recolectora Villarrica del Espíritu Santo S.A (Recoves) representada por el señor Javier Martínez, por el cual cobra un monto de G. 33.000 dentro del casco urbano y G. 22.000 fuera de ella en casas domiciliarias, sin mencionar los locales comerciales.

“Las condiciones económicas de la ciudadanía no están dadas, esto puede tener un impacto negativo considerable. El contrato con la recolectora también establece barridos y limpieza en los espacios públicos, que no se están cumpliendo, además de múltiples quejas de la gente sobre el servicio y las reguladas en la recolección. Por todo esto, vamos analizar si ese servicio es eficiente y posteriormente hablar de una suba gradual, pero no como se está realizando en este momento con porcentajes de hasta el 30% de lo que corresponde al precio actual”, explicó Benítez.

El intendente además informó y comparó que los principales afectados por la suba serán las viviendas familiares que de pagar actualmente entre G. 22 y 33 mil, pasarán a abonar G. 27 y 38 mil mensual, respectivamente. “Por ejemplo, los moteles pasan de G. 240.000 a G. 330.000, también supermercados, bancos, cooperativas y otros, así sucesivamente en todas las tarifas, por lo que me parece excesivo si es que la empresa no brinda un buen servicio”, alegó Magín Benítez.

El veto del Intendente Benítez nuevamente pasa al seno de la Junta Municipal que en la sesión ordinaria de este martes próximo debe aprobar o rechazar la postura de la intendencia.

La Junta Municipal de Villarrica está integrada por 12 concejales de los cuales 7 son colorados; Diego Bogado (Presidente), Esteban Torres, Ovidio Cuevas, Alfredo Toledo, Wilfrido Portillo, Oscar Portillo y Guadalupe Alfaro, respectivamente, y el resto del partido liberal; Blas Garcete, María Constancia Benítez, Luis Silva, Saúl Marecos y Fabiola Torres.

