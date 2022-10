Itaugueños exigen solución definitiva a la contaminación que genera una fábrica de tacos

Una fábrica de tacos para calzados, propiedad de Juan Coronel, y que funciona a tan solo una cuadra de la municipalidad de Itauguá, sigue generando quejas. Los vecinos exigen una solución definitiva. La administración del intendente, Horacio Fernández, colorado, clausuró el establecimiento en enero pasado, sin embargo sigue funcionando.

Los lugareños alegan que sus casas son afectadas por la gran cantidad de humo que genera la planta a la hora de secar las maderas, polvo y aserrín, por lo que tienen que permanecer encerrados en sus casas todo el día.

“No estamos en contra del trabajo, pero nos están contaminando. No podemos vivir en un ambiente insalubre. Solo exigimos que se ponga en condiciones la fábrica para trabajar y no afectar a los vecinos, porque no podemos estar en nuestras casas por la gran cantidad de humo y aserrín”, expresó Juan Jara, vecino.

Dijo que el establecimiento debe de tener una chimenea de al menos 25 metros de altura, usar horno eléctrico y cercar todo el galpón para que el aserrín no vuele hacia las casas vecinas. También debe evitar que el ruido de las maquinas afecté a los vecinos.

Agregó que en la semana se construyó una pared al costado del horno y esperan la verificación de las autoridades, tanto de la municipalidad, como del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), donde se encuentra una denuncia.

Intendente asegura que mayoría de vecinos apoya a la fábrica de Itauguá

El intendente municipal, Horacio Fernández, colorado, reconoció que la firma fue clausurada tras varios años de litigio, pero que los propios vecinos salieron a manifestarse a favor del propietario de la fábrica y exigieron la reapertura .

“La denuncia contra esta fábrica arrancó en el 2015. En enero pasado se agravó más y la denuncia pasó por los departamentos de salubridad y de obras, por lo que intervino el juzgado de falta. Tras la verificación se clausuró, pero ese mismo día la mayoría de los vecinos se manifestó a favor del propietario”, relató el titular comunal.

Agregó, que unos 10 días después de la clausura se verificó de nuevo con los funcionarios de obras y se dio algunas sugerencias técnicas para poder seguir trabajando. El presidente de la junta municipal, Víctor Sánchez, y otros, se solidarizaron y colaboraron para ayudar a mejorar la fábrica, debido a que el propietario es de escasos recursos económicos. Unos 15 días después se levantó la medida de clausura.

Reconoció que las quejas continúan, pero que debido a que se encuentra en una zona muy poblada, las reacciones son divididas. Algunos están en contra y otros a favor. Adelantó que se realizará el seguimiento para poder dar una solución al conflicto que no perjudique a nadie.

Con relación a que mucha gente acude a su padre para recibir supuestamente una solución más rápida, el jefe comunal reconoció que recibe el asesoramiento permanente de su progenitor y que el mismo es una persona reconocida en la zona y de vasta trayectoria.