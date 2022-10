EPP: quisieron meter ataúd de Osvaldo Villalba al Buen Pastor

Familiares de Osvaldo Villalba, líder del EPP, abatido el domingo pasado en Amambay tras un enfrentamiento con el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), quisieron meter el ataúd del criminal a la penitenciaría de mujeres El Buen Pastor para que su hermana Carmen tuviera unos minutos para despedirlo.

Lea más: Eliminan al principal líder del EPP Osvaldo Villalba durante refriega

La caravana se detuvo frente a la penitenciaría esperando tener una respuesta positiva por parte de las autoridades, pero fue todo lo contrario. Al respecto, el ministro de Justicia Édgar Taboada, brindó detalles.

Nuestra postura fue categórica. Un no, porque nos llegó de sorpresa. El buen pastor, por tema de seguridad, no podemos permitir esto. Si nos avisaban con tiempo, podríamos haberlo evaluado. Sin embargo, ellos llegaron de forma imprevista, y de hecho que ya lo llevaron a la recoleta.

El juez tiene que autorizar para que en el caso de Carmen Villalba, para que ella pueda salir, pero no de esta forma, no se hacen así las cosas. El juzgado tiene que autorizar, se puede tomar una decisión administrativa, por un tema humanitario, pero no de esta forma, sino previa nota para poder organizar lo que tiene que ver con la seguridad.

Consultado acerca de si hubo algún tipo de inconvenientes en ese momento, señaló: “Hubo un poco de nervios por parte de la abogada de Carmen Villalba, pero en ningún momento se comunicaron conmigo”.