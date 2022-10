Piden acuerdo legislativo para apoyo de EE.UU. en estudio del río Paraguay

En el marco de una iniciativa de la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Senadores, el ministro de Relaciones Exteriores Julio César Arriola, presentó ayer en audiencia pública los principales lineamientos del proyecto de “Plan maestro para la navegabilidad del río Paraguay”.

Explicó que la propuesta tiene por objetivo realizar estudios para elaborar el referido plan, a partir de la formulación, evaluación, comparación y selección de las alternativas económicamente viables, ambientalmente sostenibles y técnicamente sólidas. “Quiero subrayar que este proyecto no contempla en toda su ejecución realizar obras de ingeniería o intervenciones directas en el río; reitero, estamos hablando de estudios”, enfatizó.

Detalló que el ámbito de aplicación será el tramo del río Paraguay, que está dentro de la jurisdicción nacional, desde el Km. 542 del río Paraguay, desde donde desemboca el río Apa hasta la afluencia del río Pilcomayo. “Estamos hablando de un tramo del río Paraguay que está bajo la soberanía exclusiva de nuestro país”, indicó.

Interés nacional

Refirió que entre las orientaciones estratégicas que guían el impulso de este proyecto está en primer lugar el interés nacional, considerando nuestra condición de país sin litoral marítimo, situación geográfica que nos obliga a priorizar la navegación y el transporte fluvial, como vías para lograr una mejor inserción internacional del país, aumentando el comercio, y por ende, el crecimiento económico.

“Nuestros ríos internacionales son nuestra conexión al mundo y son nuestros medios para que la producción nacional llegue en condiciones competitivas a los mercados de ultramar, considerando los sobrecostos que enfrentamos”, expresó. Dijo además que hay estudios que reflejan que dichos sobrecostos son cerca del 30% más que los países con costas sobre el mar.

También consideró que en los últimos dos años hemos vivimos las peores condiciones de estiaje, situación que afecta no solo a los que ofrecen el servicio de transporte, sino principalmente al productor agropecuario, que tiene que absorber los sobrecostos de logística, cuando su cosecha o producción no puede ser acopiada, cuando los silos no pueden desalijar cargas por efecto de la bajante de los ríos o porque no hay condiciones de navegabilidad.

Remarcó que los problemas de navegabilidad tienen una afectación a la producción paraguaya en todas sus escalas y niveles. “Es estratégico e inteligente que apuntemos al desarrollo, modernización y eficiencia de las operaciones de navegabilidad y de transporte fluvial”, exhortó.

Durante su ponencia también citó que el proyecto está concebido como un ejercicio de cooperación bilateral y trabajo mancomunado entre instancias técnicas del Paraguay y de los Estados Unidos, porque contará con la colaboración del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América (USACE), que aportará su experiencia en el manejo de vías de navegación fluvial.

El ministro aseguró que el plan maestro será diseñado y ejecutado por las instancias nacionales competentes. “En ningún caso significará una delegación de competencias nacionales sobre el tramo de jurisdicción paraguaya del río Paraguay”, acotó.

En su larga exposición señaló que en caso de que sean suscritos los términos propuestos en un proyecto de memorándum de entendimiento, el mismo deberá ser un instrumento autónomo. “En caso de que sea suscrito en estos términos tendrá que ser revisado y aprobado por el Congreso Nacional, en el marco de lo establecido en los artículos 141, 202 y 224 de la Constitución Nacional”, dijo entre otros puntos.

Importancia estratégica de la vía

La presentación del canciller Julio César Arriola sobre el proyecto del Plan Maestro de la Hidrovía destaca que el 80% del comercio exterior de Paraguay se transporta a través de los ríos Paraguay y Paraná.

Añade que en el 2021 se han transportado más de 14 millones de toneladas de productos, por un valor de US$ 10.000 millones. Acotó que el 65% de este total, es decir más de 9 millones de toneladas son exportaciones, mientras que el 35% restante, unas 5 millones de toneladas, importaciones. En el mejor momento se llegó a transportar hasta 20 millones de toneladas por dicha vía. Como dato, dijo que 30 barcazas graneleras reemplazan a 900 vagones de tren y a unos 1.607 camiones.

Afirman que es fundamental para lograr desarrollo económico

Es fundamental para el desarrollo económico integral de varios departamentos de nuestro país que se pueda desarrollar el “Plan Maestro para la Navegabilidad del Río Paraguay”, dijo el representante de la Cámara de Terminales y Puertos Privados del Paraguay (Caterpa), Ricardo Dos Santos, gremio que aglutina a unas 26 empresas, con 50 puertos privados, a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná.

“Nuestro gremio es parte del grupo impulsor de este proyecto con muchas otras organizaciones empresariales y vemos que será fundamental para promover el desarrollo económico en varios departamentos que están en el área de influencia del tramo contemplado en el plan”, expresó Dos Santos.

Contrapuso que no se puede buscar desarrollo económico sin pensar en logística confiable durante los 365 días del año. “Este plan maestro contempla todas las aristas sociales, ambientales y es demasiado importante para alargar las decisiones”, refirió.

Añadió que tampoco se puede pensar en inversiones de importancia, si no se tiene logística confiable. Propuso que una vez que la Cancillería pueda ajustar los detalles, la comisión parlamentaria y el Senado puedan tratar y aprobar lo antes posible para bien de las poblaciones que serán beneficiadas con el crecimiento económico. Entre varios participantes, el Ing. Carlos Guerreño Insfrán, de la Cátedra de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería (UNA), propuso la participación de la academia en el mencionado plan.

Cuestionamientos ambientalistas al proyecto desde el Frente Guasú

Así como lo hicieron impulsores del Plan Maestro para la Navegabilidad del Río Paraguay, también hablaron algunos detractores del mismo en la audiencia pública realizada en el Congreso. En esa línea disertó Mercedes Canese, del partido Frente Guasu.

“Este proyecto tiene como antecedente que ya fue presentado en 2015; se debatió muchísimo en el Congreso y también se hicieron audiencias públicas y participaron diferentes actores. Creo que los cuestionamientos que se hicieron todavía no fueron levantados”, expresó Canese.

Luego expresó que el plan de hacer obras en la hidrovía para ampliar la navegabilidad no es nuevo, sino que data de los años 1990 y ya desde ese tiempo los ambientalistas se oponen por los peligros que implica para la sustentabilidad socioambiental de los afluentes.

“Los ríos Paraguay y Paraná ya están muy afectados ambientalmente, vemos como lo erosionan las embarcaciones que hoy surcan sus aguas y están afectando muchísimo”, expresó.

Dijo que el proyecto plantea extractivismo y que busca ampliar la navegabilidad destruyendo. Remarcó que solo para aumentar el extractivismo y el lucro empresarial no se justifica.

Por otra parte, el analista geopolítico Dr. Hugo Ruiz Díaz manifestó que el plan, que propone tener el apoyo del Ejército de los Estados Unidos para la navegabilidad del río Paraguay, se realiza en un momento en transición de los grandes poderes del mundo.