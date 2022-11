Hace calor y hay lluvias: caldo “ideal” para los mosquitos

La temperatura actual y la temporada de lluvias es ideal para la proliferación de mosquitos, según el director del Senepa, Gustavo Chamorro. Instó a la ciudadanía a eliminar los criaderos de mosquitos en nuestras casas. No obstante, no se han registrado casos de dengue en las últimas tres semanas. La Municipalidad de Asunción recordó que las multas por no mantener limpias las casas pueden llegar a los G. 200 millones.